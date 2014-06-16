الوزير الأول المالي في زيارة عمل للجزائر غدا

يجري الوزير الأول لجمهورية مالي سوميلو بوباي مايغا، زيارة عمل إلى الجزائر اعتبارا من غدا السبت ولمدة يومين، بدعوة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن الزيارة تندرج في إطار تقاليد الحوار والتشاور القائم بين البلدين، وستكون مناسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه و توسيعه، كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل .