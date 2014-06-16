اعتقال قرابة 800 شخص في تونس على خليفة الاحتجاجات

أوقفت السلطات التونسية حوالي 780 شخصا منذ بداية الاحتجاجات على ميزانية 2018 ، حسب ما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لإذاعة "موزاييك إف إم" اليوم الجمعة.

وأكد الشيباني أنه لم تسجل أعمال عنف، مساء أمس الخميس ،في البلاد، مضيفا أن المواجهات بين الشبان ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة".

وأردف المسؤول التونسي أن 151 شخصا متورطين في أعمال عنف أوقفوا الخميس في البلاد، وهو ما رفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ الإثنين.