حجز مواد غذائية ووقود في برج باجي مختار وعين قزام

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، أمس، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنتين و17.5 طنا من المواد الغذائية و4000 لتر من زيت المائدة و11200 لتر من الوقود و200 كيلوغرام من مادة النحاس، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فيما أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست، سبعة مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

وفي سياق متصل، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 10904 لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.