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الأمواج تلفظ جثة «حراق» بقورصو في بومرداس

الشباب الجزائري بين الغرق في البحر والموت داخل سجون الضفة الأخرى

  12 جانفي 2018 - 19:46   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الحدث
الشباب الجزائري بين الغرق في البحر والموت داخل سجون الضفة الأخرى

  الجثة كانت في حالة جد متعفنة وتظهر عليها آثار التهام الأسماك    لفظت أمواج البحر بقورصو في ولاية بومرداس جثة شاب يشتبه أنها لمهاجر غير شرعي، وهي في حالة جد متعفنة وعليها آثار الاتهام من طرف الأسماك، في مشهد أليم يعكس مآسي الجزائريين الذين يركبون قوارب الموت من شواطئنا أملا في بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، لتضاف هذه الأخيرة إلى حادثة وفاة الشاب الجزائري بودربالة مؤخرا في أحد السجون الاسبانية التي يتعرض فيها الجزائريون للتعذيب والاعتداء والمعاملة السيئة.

دُشن عام 2018 بحادث مأساوي للمهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، فبين الغرق في عرض البحر أو التعذيب والاعتداء في مراكز الايواء أو الموت في سجون الضفة الأخرى من المتوسط، تختلف حالات الحرقة التي تعيشها شواطئ الجزائر الشرقية والغربية وحتى والوسطى حوادث أليمة جدا، فبعد حادثة لفظ أمواد البحر لجثث ثلاثة حراقة في عين تيموشنت قبل فترة ليست بطويلة، ووفاة جزائري آخر مؤخرا في سجن أرشيدونا بمالاقا في اسبانيا، وعشرات الحوادث الأخرى الأليمة التي يتعرض لها راكبي قوارب الموت، تداولت العديد من الصفحات في موقع التفاعل الاجتماعي «فايسبوك»، صباح أمس، شريط فيديو من أكثر من 10 دقائق يوثق للفظ أمواج البحر بشاطئ قورصو في ولاية بومرداس لجثة شاب جزائري يشتبه أنه مهاجر غير شرعي، وهي في حالة جد متعفنة وعليها آثار الالتهام من طرف الأسماك، وغطى شريط الفيديو السالف ذكره الذي أثار تعاطفا كبيرا لدى الجزائريين، تدخل مصالح الحماية المدنية لإجلاء هذه الأخيرة إلى مصلحة حفظ الجثث ومباشرة إجراءات التعرف على صاحبها، وكذلك الأمر بالنسبة لمصالح الشرطة التي كانت حاضرة هناك، إذ تكون فتحت تحقيق قصد معرفة حيثيات هذا الحادث الأليم الذي أعاد للأذهان مأساة الطفل آيلان الذي قضى وهو يحاول الهرب من ويلات الحرب في سوريا إلى أوروبا. ولا تزال العشرات من عائلات الحراقة الجزائريين اللذين ركبوا قوارب الموت نحوا أوروبا من الشواطئ الشرقية والغربية والوسطى للوطن، تنتظر أخبارا عن أبنائها اللذين لم تتوفر معلومات عن مصيرهم ولا فيديوهات عن وصولهم شواطئ إيطاليا واسبانيا، دون الحديث عن أولئك المفقودين منذ أيام أو شهور، وتقذف أمواج البحر بين الفترة والأخرى جثثهم لتلتقطها شباك الصيادين أو يدفعها المد للشاطئ في مشاهد ستبقى عالقة في الأذهان. 

زين الدين زديغة

 

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