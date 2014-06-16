اختناق 36 شخصا بالغاز خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

أسعف عناصر الحماية المدنية الإسعافات 36 شخصا مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة داخل المنازل منهم 09 أشخاص بولاية سطيف،07 أشخاص بولاية غرداية، 03 أشخاص بولاية الجزائر، 05 أشخاص بولاية بسكرة، 05 أشخاص بولاية تلمسان، 07 أشخاص بولاية تبسة، تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة لإخماد حريق شب داخل مسكن بحي عناق رابح ببلدية عين وسارة ، أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 82 سنة مختنق بالدخان، تم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي .

للتذكير، فإن عناصر الحماية المدنية لولاية بجاية قامت بالتدخل على إثر انفجار غاز المدينة داخل مسكن مكون من طابقين بالمكان المسمى برشيش ببلدية لقصر، أدى إلى وفاة عجوز تبلغ من العمر 84 سنة وإصابة 08 أشخاص آخرين بجروح تم التكفل بهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي .