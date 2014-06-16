أكثر من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية

تعرف 28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي "اجتماعي" تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية بعدد مشاريع يقدر ب 73 مشروعي حسبما افاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار

وشدد الوزير على مؤسسات الانجاز ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقتي مؤكدا ان الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالعقود.

ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة) , البليدة (1020) تمنراست (300) تيارت (160) سعيدة (3400) وهران (7638) الطارف ( 708) عنابة (2200) قالمة (1476) مستغانم (2760) معسكر ( 3000) تندوف ( 206) تيسمسيلت (300) الواد (1960) خنشلة ( 130) ميلة (1200) عين تموشنت (942) غليزان (400).