الجزائر تلعب دورا كبيرا في استقرار مالي

قال الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، اليوم السبت، إن الجزائر تلعب دائما دورا كبيرا وأساسيا في تحقيق الاستقرار بمالي، وأكد أن العلاقات بين البلدين تبقى معمقة و ثابتة.

وأشار مايغا في تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي إلى أن الجزائر تدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم في سنتي 1992 و 2015".

وأكد المسؤول المالي أن ما يشكل اليوم الحجر الأساسي للسياسة الداخلية والخارجية لمالي، هو اتفاق السلم والمصالحة في البلاد المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين " تستمد مصدرها ضمن تاريخ مشترك".

وأوضح المتحدث أن زيارته تندرج في هذا الإطار حتى تكون العلاقات بين البلدين في جميع المجالات " في المستوى" الذي بلغته العلاقات المؤسساتية لافتا إلى أنه خصص أول زيارة له على الصعيد الدولي إلى الجزائر.

يشار إلى أن الوزير الأول لجمهورية مالي، حل، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار الحوار والتشاور القائم بين البلدين.