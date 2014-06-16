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فيما تتمسك الدولة بقرارات الثلاثية الأخيرة

لا خوصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى الاستراتيجية الحكومة

  13 جانفي 2018 - 18:26   قرئ 92 مرة   0 تعليق   الحدث
لا خوصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى الاستراتيجية الحكومة

 تحدد الشركات المعنية بفتح رأس المال حددت الحكومة قائمة المؤسسات العمومية المعنية بالخوصصة، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة المفلسة وغير القادرة على مواكبة الديناميكية الاقتصادية الحاصلة في البلاد، وسيستثني هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى الاستراتيجية، بحسب تعليمة بعث بها الوزير الأول إلى القطاعات الوزارية.   

نفت مصادر مؤكدة لـ  المحور اليومي صدور أي قرار بإلغاء خوصصة المؤسسات لكون أن الأمر يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المفلسة، والتي لن تباع مثلما يشاع، وإنما الأمر يتعلق بفتح رأس مال هذه الأخيرة للقطاع الخاص بنسبة 66 بالمائة على أن يتم بيع الـ 34 في المائة التي تبقى تابعة للدولة بعد خمس سنوات، في حال موافقة مجلس مساهمات الدولة على الأمر، ويمكن لكل جزائري الشراء أو المساهمة فيها، كما فندت مصادرنا شُمول قرار الخوصصة المؤسسات الاستراتيجية مثل شركات الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسات النقل الكبرى الأخرى سواء البرية أو البحرية وكذا الشركات التابعة لقطاع المحروقات والبتروكيمياء، وكذلك مؤسسات الأشغال العمومية الكبرى مثل  كوسيدار وباتيمتال وأنجوا المكلفة بإنجاز مشاريع أشغال الطرق، وهو ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الثلاثية في اجتماعها الأخير. وتخص عملية الخوصصة أيضا، بحسب مصادرنا، بعض المؤسسات المحلية البلدية والولائية، وهي مؤسسات أغلبها مفسلة أو هي في طريق الحل أو أن عمالها يشتغلون بدون تقاضي رواتبهم، وستمكن عملية فتح رأس مالها من ضخ دماء جديدة فيها. وفي ذات السياق؛ تتمسك الدولة الجزائرية بقانون الاستثمار الذي يعتمد على قاعدة 51 /49 في المائة، ما يمكن الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر عن طريق عقود شراكة مثلما هو معمول به سابقا، وفي حال تخلي الشريك الأجنبي عن المشروع فلا يمكنها البيع وللدولة الحق في الشفعة لتفادي تسجيل فضائح أخرى، مثلما حدث في 2007 مع قضية بيع شركة أوراسكوم للإسمنت بالحضنة في المسيلة لـ لافارج الفرنسية، وفيما يخص قطاع المناجم، فإنه يتم فتح المجال للأجانب من أجل التنقيب وفق القوانين المعمول بها والمعدلة قبل عامين. تأتي هذه المعلومات لتنفي ما تم تداوله قبل أيام حول اعتزام رجال أعمال معروفين شراء شركات عمومية استراتيجية، حيث تحاول بعض الأطراف الإيهام في التوجه نحو هذا الخط.

زين الدين.ز 

 

 

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