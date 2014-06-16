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السودان: لا صحة لإعلان الحرب ضد مصر

  14 جانفي 2018 - 10:50   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الحدث
السودان: لا صحة لإعلان الحرب ضد مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية ما تناقلته وسائل إعلام عن سفيرها في القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، حول نية بلاده إعلان الحرب ضد مصر. الخارجية السودانية اتهمت وسائل إعلام بتحوير أقوال السفير واجتزائها من سياقها.

كما اتهمت الخارجية السودانية قناة "روسيا اليوم RT" الروسية بإيراد الخبر بشكل لا يتسق مع عنوانه. الخارجية السودانية أكدت في بيانها، حرص الخرطوم على الأمن والاستقرار والسلام بين البلدين الشقيقين.

وقال البيان: "وزارة الخارجية تنفي وبصورة قاطعة إدلاء السيد سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد بأنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية. وتود وزارة الخارجية أن توضح أن السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقد قامت قناة RT بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه".

وكانت بعض وسائل الإعلام، ومنها "روسيا اليوم" قد نقلت عن السفير السوداني إلى مصر قوله، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية: "نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور، ثم لك أيضاً أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثاً أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري كشف مؤخراً عن أن استدعاء السودان لسفيره بالقاهرة سببه النزاع حول مثلث حلايب الحدودي.

وجاء تعليق الوزير المصري على قرار السودان، الأسبوع قبل الماضي، باستدعاء سفيره لدى مصر لـمزيد من التشاور، فيما أعلنت الخارجية المصرية وقتها أنها بصدد تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب.

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