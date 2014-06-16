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شرطة العمران تزيل 26 مفرغة عشوائية و تهدم 119 بناية بدون ترخيص بالعاصمة

  14 جانفي 2018 - 13:49   قرئ 94 مرة   0 تعليق   الحدث
شرطة العمران تزيل 26 مفرغة عشوائية و تهدم 119 بناية بدون ترخيص بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص وهو ما تحرص عليه ذات المصالح إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه، في هذا الصدد، سجّلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر ديسمبر، 119 تدخل تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة وثلاثة تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل 23 تدخل متعلق بالتجارة غير الشرعية، فيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تم إحصاء 244 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، 152 تدخل متعلق بإيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر و المناجم وأشغال الهدم والبناء و الترميم، 14تدخل حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شانها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، بالإضافة إلى إزالة 26 موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن سبعة تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة، أما فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح أربعة تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد، أما في جانب المساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة أربعة تدخلات متعلقة بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة و المعينة لهذا الغرض.

منيرة ابتسام طوبالي 

 

 

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