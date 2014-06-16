حجز أكثر من 03 آلاف قرص مهلوس بمطار قسنطينة

تم حجز 3.118 قرصا من المؤثرات العقلية بمطار محمد بوضيف بقسنطينة, حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولين بالجمارك.

و أوضح نفس المصدر أن عملية الحجز تمت أمس السبت أثناء مراقبة المسافرين مضيفا أن هذه البضاعة المحظورة تم اكتشافها في أمتعة مسافرة قادمة من ليون (فرنسا)، و وفقا للتوضيحات التي قدمها نفس المصدر, فإن هذه الكمية من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام في أمتعة هذه المسافرة و هي جزائرية تبلغ من العمر 25 عاما و تنحدر من ولاية سطيف.

و قد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة لتحديد نطاق هذه القضية المصنفة ضمن التهريب و التي تعد الرابعة من نوعها يتم كشفها بمطار قسنطينة منذ مطلع 2018.

للتذكير , تمكنت مصالح الجمارك العاملة بمطار محمد بوضياف بقسنطينة منذ مطلع السنة الجارية من حجز ما يقارب 4.400 قرص من المؤثرات العقلية المصنفة ضمن المهلوسات و ذلك في إطار أربعة (4) عمليات تورط فيها مسافرون قادمون من فرنسا (أكثر من 200 قرص من المؤثرات العقلية اكتشفت لدى امرأة عمرها 62 عاما كانت قادمة من نيس)، و تم أيضا حجز حوالي 400 قرص مماثل كانت مخبأة في أمتعة رجل (42 سنة) قادما من ميلوز (فرنسا) و 600 قرص آخر عثر عليه في أمتعة مسافر قادما من ليون.