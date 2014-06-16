حجز أكثر من 03 آلاف قرص مهلوس بمطار قسنطينة

شريط الاخبار
ولايات الجمهورية تتزيّن احتفاء برأس السنة الأمازيغية محلات فارغة ورفوف المساحات الكبرى خاوية والاستهلاك محلي الأمازيغية رسميا في المراسلات والبيانات الحكومية البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو بالجزائر ويؤكد سعي الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية مدير عام أليانس يدعو إلى محاربة سماسرة التأمين المغتربون يستفيدون من صيغة أل بي بي وانطلاق التسجيلات قريبا سيروا في 47 ولاية إلّا العاصمة ممنوع توزيع 40 ألف لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية بداية من السبت الموافقة على 295 مشروع استثماري من أصل 1100 طلب مسجّل تمديد آجال تسوية وضعية أصحاب سكنات المفتاح إلى 2019 كنابست تعلق إضرابها المفتوح بتيزي وزو السلفيون يجتاحون منطقة القبائل والسلطات في معركة تأميم المساجد إضراب الأطباء المقيمين يدخل أسبوعه التاسع مافيا وسماسرة يبتزون الجزائريين ! إحياء رأس السنة الأمازيغية عبر المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم وزارة التعليم العالي تمدد آجال مناقشة الدكتوراه إلى غاية 30 جوان الزيادات الجديدة في تسعيرة النقل تثير استياء المواطنين روسيا تطلب من الجزائر معلومات استخباراتية وإشراك خبرائها لتأمين المونديال انطلاق تسجيلات الحج اليوم والقرعة في 10 فيفري توقيف مهربين وحجز مركبات في عين قزام وبرج باجي مختار ولد عباس يخالف أويحيى حادث مرور يكشف عملية تهريب 20 قنطارا من المخدرات من مغنية إلى ورقلة إلغاء اتفاقية إنتاج شتلات الفراولة بمزارع جيجل يُغضب الفلاحين فتح ملفي الزكاة والاستثمار الوقفي مع البنك الإسلامي للتنمية الحكومة تستنفر أركانها لـ إنصاف الأمازيغية جمعية وكلاء ومصنعي السيارات تعلن دعمها لوزارة الصناعة في اللقاء الوطني المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تتبرأ من زيادات الأسعار اللامنطقية وزير التجارة يكشف عن إنشاء جهاز لمتابعة مسار إنتاج الحليب أوني تطلق رسميا مجموعة هواتف ذكية جديدة مائة بالمائة جزائري تسع وفيات بالأنفلونزا الموسمية تراجع مرتقب في أسعار السيارات وارتباك في السوق الموازية قيادة الجيش تعبّر عن قلقها من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة بن غبريت تهدد بتعويض الأساتذة المضربين بمستخلفين ومتقاعدين إلغاء شرط سقف الأجر للاستفادة من سكنات أل.بي.بي تأكيد تسجيلات امتحانات نهاية السنة ابتداء من 15 جانفي منظمة حماية المستهلك تتهم بارونات بتحويل بودرة الحليب أمن قسنطينة يمنع مسيرة لطلبة المدرسة العليا للأساتذة هامل يجدد التزام أفريبول بمكافحة كل أشكال الجريمة مسيرة حاشدة بوهران وتجمع تضامني للأطباء المساعدين في العاصمة السفير الأمريكي عند ولد عباس لجسّ النبض بعد الثلاثية الموازية
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. حجز أكثر من 03 آلاف قرص مهلوس بمطار قسنطينة

حجز أكثر من 03 آلاف قرص مهلوس بمطار قسنطينة

  14 جانفي 2018 - 16:50   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الحدث
حجز أكثر من 03 آلاف قرص مهلوس بمطار قسنطينة

تم حجز 3.118 قرصا من المؤثرات العقلية بمطار  محمد بوضيف بقسنطينة, حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤولين بالجمارك.

و أوضح نفس المصدر أن عملية الحجز تمت أمس السبت أثناء مراقبة المسافرين  مضيفا أن هذه البضاعة المحظورة تم اكتشافها في أمتعة مسافرة قادمة من ليون  (فرنسا)، و وفقا للتوضيحات التي قدمها نفس المصدر, فإن هذه الكمية من المؤثرات العقلية  كانت مخبأة بإحكام في أمتعة هذه المسافرة و هي جزائرية تبلغ من العمر 25 عاما  و تنحدر من ولاية سطيف.

و قد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة لتحديد نطاق هذه القضية  المصنفة ضمن التهريب و التي تعد الرابعة من نوعها يتم كشفها بمطار قسنطينة منذ  مطلع 2018.

للتذكير , تمكنت مصالح الجمارك العاملة بمطار محمد بوضياف بقسنطينة منذ مطلع  السنة الجارية من حجز ما يقارب 4.400 قرص من المؤثرات العقلية المصنفة ضمن  المهلوسات و ذلك في إطار أربعة (4) عمليات تورط فيها مسافرون قادمون من فرنسا (أكثر من 200 قرص من المؤثرات العقلية اكتشفت لدى امرأة عمرها 62 عاما كانت  قادمة من نيس)، و تم أيضا حجز حوالي 400 قرص مماثل كانت مخبأة في أمتعة رجل (42 سنة) قادما  من ميلوز (فرنسا) و 600 قرص آخر عثر عليه في أمتعة مسافر قادما من ليون.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات