يلتقي بوتفليقة وأويحيى ويشارك في تدشين مسجد كتشاوة

أردوغان في زيارة إلى الجزائر الإثنين المقبل ضمن جولة إفريقية

ينتظر أن يحل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالجزائر يوم 26 فيفري الجاري في زيارة رسمية إلى الجزائر ضمن جولة إفريقية تشمل كلا من موريتانيا والسنيغال ومالي، أين سيلتقي برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى كما سيشارك في تدشين مسجد كتشاوة . وتعدّ هذه الزيارة الثانية للرئيس التركي إلى الجزائر.

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى الجزائر الإثنين المقبل في إطار جولة إفريقية، يبحث خلالها مع المسؤولين قضايا اقتصادية، حيث أكدت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيلتقي خلال هذه الزيارة عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة أحمد أويحيى ورئيسي غرفتي البرلمان سعيد بوحجة وعبد القادر بن صالح وكبار المسؤولين الجزائريين، كما يتضمن برنامج أردوغان تدشين مسجد كتشاوة التاريخي الذي يعود إلى فترة الحكم العثماني للجزائر، والذي تكفلت وكالة تركية بإعادة ترميمه بعد إغلاقه منذ سنوات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات التركية في الجزائر خاصة بعد اقتراب تدشين مشروع استثماري تركي صناعي ضخم للصناعات النسيجية في غليزان ومشروع توسيالي للحديد والصلب، وتعد هذه الزيارة المرتقبة الثانية للرئيس التركي إلى الجزائر، بعد آخر زيارة قام بها أردوغان في نوفمبر 2014، أعلن خلالها رغبة تركيا برفع استثماراتها في الجزائر إلى عشرة ملايير دولار، في حال نالت شركات المقاولات التركية حصة أكبر من البنى التحتية في الجزائر. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يوجد فيه وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في روسيا في إطار لقاءات مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، وقبلها وزير خارجية روسيا سيرغاي لافروف في زيارته الرسمية التي تدوم 5 أيام إلى البلدين، وذلك بداية من 18 إلى 23 فيفري الجاري، وسيتناول مساهل عدة ملفات مع مسؤولي البلدين في مقدمتها الأزمة السورية، مع التوقيع على عدة اتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي وتفعيل العلاقات الثنائية مع تركيا وروسيا.