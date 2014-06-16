قال في كتابه ماذا يعني التعذيب؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟

لوبان يعترف بتعذيب الجيش الفرنسي للجزائريين

اعترف الزعيم الأسبق للجبهة الوطنية الفرنسية جون ماري لوبان بممارسة الجيش الفرنسي التعذيب في الجزائر رغم محاولاته التخفيف من شأنها واعتبارها طريقة غير عنيفة للحصول على المعلومات ، قائلا إنه لم يتم في أية حالة من الأحوال المساس بالسلامة الجسدية لضحايا التعذيب.

قال لوبان في مقتطفات كشفت عنها يومية لوموند لمذكراته التي ستصدر مارس المقبل، ماذا يعني التعذيب؟ أين يبدأ واأين ينتهي؟ هل تحريف الساعد يعني ممارسة التعذيب؟ هل وضع الرأس داخل دلو من الماء تعذيب؟ وواصل لوبان طرح تساؤلاته في محاولة منه تخفيف حدة أعمال التعذيب التي مارسها مع رفقائه في الجيش الفرنسي على الجزائريين، ليخلص إذن نعم الجيش الفرنسي مارس هذه المسألة في معركة الجزائر من أجل الحصول على معلومات ، مضيفا أن ما قام به الجيش الفرنسي كان بأقل عنف ممكن معددا من بين هذه الافعال لكهرباء، إغراق المعذبين في الماء قائلا إنه رغم كل هذه الأفعال بالنسبة له لم يتم في أية حالة من الاحوال المساس بالسلامة الجسدية لضحايا التعذيب، منددا بـ الاتهامات التي طالته ورفاقه ووصفه بالسفاح، قائلا من غير الاخلاقي ومن التفاهة أن نتعرض لسمعة رجال استعملوا أساليب قوية تطبيقا للأوامر، من أجل الحصول على معلومات كفيلة بإنقاذ أرواح ، مدافعا عن لجوء جيش الاحتلال الفرنسي للتعذيب خلال حرب التحرير وخاصة إبان معركة الجزائر، محاولا تبرير هذه الافعال بما عاشه الجيش الفرنسي في الهند الصينية وبالتحديد معركة ديان بيان فو، فحسبه عاش الجنود الفرنسيون هناك الجحيم فلما انتقلوا إلى الجزائر استعانوا بكل شيء لتفادي ما عاشوه في الهند الصينية. ويأتي كتاب لوبان في نفس سياق الكاتبين الفرنسيين، بيار بيون وفليب كوهين في كتابهما بعنوان جان ماري لوبان.. تاريخ فرنسي الذي حاول تبرأة لوبان والجيش الفرنسي من تعذيب المجاهدين الجزائريين خلال معركة الجزائر، التي شارك فيها ضمن فيلق المظليين بقيادة الجنرال ماسو، قائلين إنه لا يوجد أية وثائق تاريخية، تدل على أن لوبان مارس فعلا التعذيب في حق الجزائريين، خلال مشاركته في حرب الجزائر برتبة ملازم أول رغم وجود الشهادات التي نشرتها صحفية ليبراسيون الفرنسية، يوم 12 فيفري 1985، وهي لمناضلين جزائريين عذبوا من قبل لوبان، ونشرت الاعترافات بعنوان عذبوا من طرف لوبان. كما عادت إلى تصريحات لوبان نفسه، قال فيها: لا يوجد عندي ما أخفيه، مارست التعذيب، لأن ذلك كان عبارة عن ضرورة. لما يحضرون لنا شخصا وضع عشرين قنبلة ويرفض الاعتراف، كان علينا اللجوء لطرق استثنائية لحمله على الكلام، وذهب المؤلفان إلى حد التقليل من فظاعة شخصية لوبان، وتقديمها في صورة أقل بشاعة، لما صرح بيون لقناة أر تي آل، أن زعيم حزب الجبهة الوطنية اكتفى فقط بتعنيف الجزائريين، ولم يكن طرفا في التعذيب الذي أخذ صبغة مؤسساتية.