الجزائر تؤكد على دعم الحل السياسي بسوريا وتركيا واحترام سيادتهما

تركيا تقدم للجزائر لائحة بأنشطة منظمة قولن على ترابها

مساهل يجتمع مع أردوغان بأنقرة 45 دقيقة بعيدا عن الإعلام

قدمت تركيا للسلطات الجزائرية لائحة بأنشطة أعمال منظمة الخدمة لصاحبها الداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا، والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا سنة 2016 على ترابها.

قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أول أمس، إن الجزائر أعلنت دعمها المطلق للحكومة التركية الشرعية عندما حاولت منظمة غولن الإرهابية الانقلاب عليها منتصف جويلية 2016، وأضاف في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية عبد القادر مساهل، على هامش زيارة العمل التي قام بها الأخير إلى أنقرة، قدّمنا للسلطات الجزائرية لائحة بأنشطة هذه المنظمة في بلادهم، وأردف تناولنا خلال لقائنا بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمتين السورية والليبية، وهناك توافق في وجهات نظر البلدين حول العديد من القضايا والمسائل، واتفقنا كذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب . من جهته، جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التأكيد على موقف الجزائر الداعم لترقية الحلول السياسية لهذه الأزمات في ظل احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وإرادة الشعوب بعيدا عن التدخل الأجنبي ، وأضاف أن محادثاته مع نظيره التركي سمحت بتقييم التعاون الثنائي وسبل ووسائل تطويره، وفي هذا الإطار، أكد أن 796 مؤسسة تركية تشغل 28.000 شخص بالجزائر، وسمح اللقاء أيضا بإبراز الإرادة المشتركة لتوسيع التعاون إلى مجالات جديدة واعدة في إطار الشراكة رابح- رابح القائمة بين البلدين، معتبرا أن الجزائر أول شريك إفريقي لتركيا وأن المبادلات بين البلدين بلغت 3.5 مليار دولار.

وهنا أوضح جاويش أوغلو أنّ تركيا والجزائر تبذلان جهودا مضاعفة من أجل تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية، مشيراً أنّه من الممكن بسهولة مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بين الطرفين، وذلك عبر الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال التركي الجزائري، ولفت الوزير التركي إلى أنه تناول مع نظيره الجزائري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة والزراعة والسياحة.

وفي ذات السياق استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوزير مساهل بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة، حيث استغرق اللقاء 45 دقيقة بعيدا عن الإعلام، علما أن هذا الأخير سيقوم خلال زيارته إلى الجزائر أواخر الشهر الجاري، بفتح مسجد كاجي أوفا كتشاوة الذي يحمل التراث الثقافي المشترك بين البلدين، وسيرافق الرئيس عدد من رجال الأعمال الأتراك لتقييم فرص الاستثمار .