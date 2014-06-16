كشف مخبأ ضخما للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي

الجيش يصدّ كل محاولات الاختراق وتهريب الأسلحة

تؤكد قوات الجيش الوطني الشعبي إحكام قبضتها على كامل الحدود مع دول الجوار، من خلال إحباط كل محاولات تهريب الأسلحة واختراق الإرهابيين للحاجز الأمني المفروض على طول الحدود في ظل الانفلات الذي تعرفه دول الجوار على غرار ليبيا ومالي، حيث تشير مختلف بيانات الجيش لمدى جاهزيته واستعداده للتصدي لأي عمليات إرهابية محتملة.

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي محاولة تهريب ترسانة كبيرة من الأسلحة على الحدود الجنوبية، حيث كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري أدرار، صباح أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 14,5 ميليمتر، مع شريطي ذخيرة، رشاش من نوع RPK، مع مخزن ذخيرة، قاذف صاروخي RPG7، مع 07 حشوات دافعة، بندقية رشاشة من نوعFM، مع شريطي ذخيرة، بالإضافة إلى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مع مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى بندقيتين قناصتين، مع مخازن ذخيرة، 06 صواريخ عيار 106 ملم، و10 صمامات، 18 قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم و27 حشوة دافعة و05 صمامات، 98 قذيفة عيار 73 ملم، 24 قنبلة يدوية و07 مشاعل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ 2800 طلقة من مختلف العيارات، وتؤكد هذه العملية الجديدة التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية المحققة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي مدى اليقظة والاستعداد الدائم عبر كافة ربوع البلاد لدحض كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست عين قزام 02 مهربين وضبطت مسدسا آليا مع مخزن، مركبتين رباعيتي الدفع و07 دراجات نارية و12 طن من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى ببرج باجي مختار 13 منقبا عن الذهب وحجزت 25 مطرقة ضاغطة و15 مولدا كهربائيا وجهاز كشف عن المعادن، وفي سياق متصل أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 03 تجار مخدرات وحجزت 49,6 كيلوغرام من الكيف المعالج و36290 قرص مهلوس بكل من ورقلة وغرداية، و30,5 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، فيما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 9327 لتر بكل من جانت وعين قزام وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من المدية وسيدي بلعباس، شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة، في حين تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار.