أكد استمرارية الدولة في دعم الفئات المحرومة

بوتفليقة يتمسك ببن غبريت ويدعو نقابات التربية للتعقل

دعا إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاكتفاء بدور المصدّر للنفط

أعلن رئيس الجمهورية تمسكه بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي تقود إصلاحات في المناهج التربوية، من خلال الرسالة الموجه للعمال بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، حيث دعا في إشارة ضمنية النقابات المضربة في قطاع التربية للتعقل والحرص على القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق معا.

وصف الرئيس في رسالته المرحلة الحالية بالحاسمة والحساسة، حيث قال : أهيب بالعمال أن يسهروا على أن يقترن دفاعهم المشروع واليقظ عن حقوقهم بحرصهم الفعال والمتواصل على أداء واجباتهم والتزاماتهم في هذه الـمرحلة الحاسمة للغاية من التنمية الوطنية ، مذكرا بالمكاسب الاجتماعية والانخفاض المتواصل لمستوى البطالة، وعديد الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية، التي لم تكن لتتحقق لولا استرجاع السلم والاستقرار اللذين تمتعت بهما بلادنا خلال السنوات الفارطة، كما أن التنمية كما نتصورها لا يكتمل لها معنى إلا إذا توخت تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في كافة أرجاء الوطن وعلى الخصوص منهم صناع الثروة ألا وهم العمال على اختلاف فئاتهم . وجاء رد الرئيس بعد رواج إشاعات عن وجود تعديل حكومي تكون فيه وزيرة التربية من بين المغادرين للحكومة، خصوصا وأن بعض الأصوات المعادية لسياسة الإصلاحات التي تنتهجها الوزيرة بدأت تطالب بإقالتها، عوض الإبقاء على المطالب في حيّزها المهني والاجتماعي المحض.

يستحيل المساس بالطبقة المحرومة ورفع الدعم

وأكد أمس رئيس الجمهورية أن الدولة الجزائرية ماضية في الإصلاحات الشاملة سيما في المجال الاجتماعي وأنها لن تمس مطلقا بالطبقات المحرومة ومتوسطة الدخل، موضحا أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي الذي تنتهجه منذ الاستقلال، مشددا على استحالة المساس بالطبقة المحرومة ورفع الدعم الاجتماعي عنها بالرغم من سياسة ترشيد النفقات حيث قال في الوقت ذاته، تواجه بلادنا الاضطرابات المتواترة على حدودنا التي تفرض علينا مقاربات مبنية على اليقظة والحذر الـمتواصل بما يترتب عن ذلك من تكاليف اقتصادية يجب إدراكها من قبل الجميع، وهي تقتضي منا التقدير المطلوب في صرف مواردنا وتحثنا على الـمضي قدما في سياستنا الإصلاحية، ولا بد لهذه السياسة أن تحدد الفروع الاقتصادية الـمتخصصة وتراعي ترشيد النفقات والحرص على التنافسية وأرباح الإنتاجية والصرامة في التسيير ويبقى الأهم، بالنسبة لنا في هذا الـمسعى القائم على الصرامة الشديدة في التسيير، هو تجنب الإضرار بذوي الـمداخيل الضعيفة والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي هي الأساس الذي ينبني عليه عملنا.

الظروف الاستثنائية الراهنة تفرض انتهاج الصرامة وأخلقة الحوكمة

وأفاد رئيس الدولة بأن شساعة التراب الوطني تملي علينا سياسة تنمية ابتكارية تهتم بالعدالة الاجتماعية التي يتعين علينا تحقيقها في ظرف استثنائي، يتطلب فيها تنويع اقتصادنا في حالة الأزمة هذه، مع انتهاج الصرامة وأخلقة الحوكمة، مشددا على مدى عنايته البليغة التي يوليها لهذه المسائل الاستراتيجية، كاشفا أن مطلب تنويع الاقتصاد وتنافسيته أصبح أكثر إلحاحا في سياق الأزمة النفطية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن تحقيقه لا يتأتى إلا بالتعبئة القوية لطاقاتنا الحية كلها ولجميع العمال والإطارات والنساء والرجال وهم قوة الوطن وأضاف سنذلل الصعاب ونواصل طريقنا نحو الرقي، ولم أشك أبدا في استعداد الجميع لمغالبة التحدي، وهنا دعا بوتفليقة العمال أن يقترن دفاعهم الـمشروع واليقظ عن حقوقهم بحرصهم الفعال والـمتواصل على أداء واجباتهم والتزاماتهم في هذه المرحلة الحاسمة للغاية من التنمية الوطنية.

العمال يد واحدة في مواجهة العنف الإرهابي

وأثنى رئيس الجمهورية على التضحيات التي قدمتها المرأة العاملة وشقيقها في الكفاح الرجل من أجل إنقاذ البلاد من أتون آلة العنف والإرهاب وتخليصها من محنة عسيرة، حيث قال الرئيس إنه حري بنا بهذه المناسبة، أن نزجي تحية التقدير والإكبار لنساء نوفمبر ورجاله، أولئك العمال والعاملات الذين فتحوا لبلادنا باب الأمل وسبلا جديدة، وكذا للنساء والرجال الذين تحدوا العنف الإرهابي وضحوا بأرواحهم في سبيل إنقاذ الوطن وإخراجه من تلك الـمحنة التي إعتورته ، وذكر بوتفليقة بأهمية الحدث المتعلق بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956 وذكرى تأميم الـمحروقات، داعيا الجزائريين وعلى رأسهم الشباب إلى شحذ العزيمة والاستنهاض للإسهام في مهمة البناء الوطني، وأضاف الرئيس أن الدولة ستتوقف كل سنة عند هذه الذكرى المخلدة لكي نشحذ عزيمتنا ونقويها على مغالبة تحديات الحاضر في إشارة منه للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أربعة سنوات جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية، إضافة لتأكيده وحرصه على القيام بالغد، مشيرا أن هذين الإنجازين التاريخيين ينطويان على عبرة يجدر بنا أن نتخذها نبراسا في سلوكنا اليومي إذ أنهما يعكسان بصدق قدرة الشعب الجزائري على المغالبة وبلوغ الغاية كلما رام غاية مصيرية حاسمة، مشيرا أن المقصود الآخر من إحياء هذه الذكرى هو إلهام شبيبتنا واستنهاضها للإسهام إيمانا واحتسابا في مهمة البناء الوطني.