توقيف 39 مشتبه فيه وحجز 60 وحدة نارية خلال الداربي العاصمي

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال المقابلة الودية التي جمعت بين فريقي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة مساء أمس بملعب 5 جويلية، من توقيف 39 شخص مشتبه فيه في قضايا مختلفة أهمها حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي، حيازة تذاكر دخول الملعب مشبوهة، حيازة ألعاب نارية حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، البيع غير الشرعي للتذاكر، سرقة هاتف نقال كما تم في السياق ذاته، حجز 60 وحدة نارية تم العثور عليها داخل حقيبة مخبأة بإحكام على مستوى دورة مياه و ذلك أثناء عملية تفتيش ومراقبة المدرجات وأروقة الملعب، للإشارة فقد أكدت إدارة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر بأن المقابلة قد جرت في ظروف حسنة حيث سُخرت لها كافة الإمكانيات البشرية و المادية.

م.إ. طوبالي