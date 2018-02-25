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يحل بالجزائر اليوم في إطار جولة إفريقية

أردوغان يبحث نشاط منظمة غولن بالجزائر

  25 فيفري 2018 - 20:59   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الحدث
أردوغان يبحث نشاط منظمة غولن بالجزائر

عقد منتدى الأعمال الجزائري - التركي غدا 

يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشاط منظمة  فتح الله غولن  التي تصنفها أنقرة على أنها إرهابية بالجزائر، التي يحل بها اليوم وغدا، في إطار جولة إفريقية تستغرق خمسة أيام، كما سيناقش مع المسؤولين الجزائريين قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بحث سبل التعاون الاقتصادي وتعبيد الطريق للمزيد من المؤسسات التركية للاستثمار على أرض الوطن.

 

من المنتظر أن يعقد أردوغان لقاءً ثنائياً مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويشارك في اجتماع وفدي البلدين لبحث سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وكيفية رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، خاصة وأن الجزائر تعد بمثابة سوق واعدة للأتراك في عدة قطاعات على رأسها الحديد والصلب والنسيج وغيرها من المجالات.

كما سيبحث الرئيس التركي في إطار جولة إفريقية تستغرق 5 أيام، يستهلها بزيارة الجزائر ومن ثمّ موريتانيا والسنغال ومالي، الحد من نشاط منظمة  فتح الله غولن  الإرهابية في الجزائر، حسب ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء، ومسائل إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، ويرافق أردوغان في زيارته إلى الجزائر، التي تعد الثانية من نوعها بعد استلامه منصب رئاسة الجمهورية، بعد تلك الرسمية التي قام بها في نوفمبر 2014، عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال التركي الجزائري الذي يلتئم بالعاصمة غدا الثلاثاء، كما سيتم خلال الزيارة، افتتاح مسجد كتشاوة أو  كاجي أوفا  الذي يحمل ملامح التراث الثقافي لكلا البلدين، وقامت بترميمه وكالة التعاون والتنسيق التركية  تيكا .

وسيقيم الرئيس التركي والوفد المرافق له إلى الجزائر أيضا التعاون الثنائي وسبل ووسائل تطويره، في الوقت الذي تنشط 796 مؤسسة تركية بالجزائر، وتشغل 28 ألف عامل، وكذا مناقشة سبل توسيع التعاون إلى مجالات جديدة واعدة في إطار الشراكة رابح-رابح القائمة بين البلدين، علما أن الجزائر أول شريك إفريقي لتركيا ويبلغ حجم المبادلات بينهما 3.5 مليار دولار.

وكان جاويش أوغلو قال خلال زيارة وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، الأخيرة إلى أنقرة إن تركيا والجزائر تبذلان جهودا مضاعفة من أجل تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنّه من الممكن بسهولة مضاعفة حجم التبادل التجاري الحالي بين الطرفين، وذلك عبر الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال التركي الجزائري، ولفت الوزير التركي إلى أنه تناول مع نظيره الجزائري والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة والزراعة والسياحة.

زين الدين زديغة

 

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