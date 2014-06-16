وفاة أم وإبنها اختناقا بالغاز

لقيت أم وابنها مساء أمس الأحد ،حتفهما اختناقا بالغاز، و هذا جراء استنشاقهما أول أكسيد الكربون بالمسكن العائلي الكائن بقرية أملزة ببلدية مرين جنوب سيدي بلعباس، حسب ما علم لدى مصدر طبي

وأوضح ذات المصدر، أنه تم نقل الضحية الأولى وهو طفل في الثالثة من العمر إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لمرين من طرف مصالح الحماية المدنية، في حين تم نقل الأم البالغة من العمر 47 سنة من طرف مواطنين إلى نفس المؤسسة الصحية ليتم تحويلهما في ما بعد إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "حديد عيسى"بتلاغ بنفس الولاية، وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث