رافع من أجل نيل حصّة تضاهي كوطة الصين في السوق الجزائرية

أردوغان طالب بإلغاء قرار رخص الاستيراد وتسهيل الفيزا للمستثمرين الأتراك

تحاول تركيا التي أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها في القارة الأوروبية، نيل حصّتها في الجزائر مثلما هو حاصل مع الصّين وفرنسا، اللتين تحوزان على كبرى المشاريع الاستثمارية، بتحويلها إلى أهمّ مستورد للمنتوجات التركية إلى الجزائر، وهو ما أفصح عنه رجب طيب أردوغان، خلال زيارته التي دامت يومين، حيث طلب بمراجعة قرار رخص الاستيراد الذي أقرّته الحكومة الجزائرية مؤخرا، بالإضافة إلى مطالبته بتسهيل منح التأشيرة لرجال أعمال أتراك ينوون القدوم إلى الجزائر.

كان ملفّ رخص الاستيراد الذي فرضته الحكومة الجزائرية على بعض المنتجات المستوردة، التي كبّدت الخزينة العمومية ميزانية ضخمة، من أبرز الملفات التي استقدمت الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان إلى الجزائر، حيث طلب من السلطات الجزائرية بعض الليونة في التعامل مع هذا الملف، حتى يضمن لبلده حصّة في السوق التي تقلّصت بفعل تقليص الواردات. وتراهن إسطنبول على سوق النسيج حيث أضحت المصدّر الأوّل لهذه السلع نحو الجزائر، بإغراقها السوق الجزائرية بالألبسة التركية، التي وجدت فراغا بعد انسحاب السوريين بفعل الأزمة الأمنية التي ضربت سوريا، حيث تتوق تركيا إلى مزيد من الاستثمارات لمصنع طيال للنسيج بولاية غليزان، الذي يعتبر أكبر مصنع على مستوى القارة الإفريقية بحجم استثماري ضخم يقدٍّر بـ 1.5 مليار دولار، ترغب تركيا في رفع قيمتها بعد استكمال المشروع آفاق 2020. كما يعتبر قطاع الحديد والصلب أيضا من القطاعات الأكثر إدرارا للأرباح في مجال الاستثمارات على الجانب التركي، حيث أقامت الشركة التركية توسيالي أيرون أند ستيل في 2013 بوهران مصنعا للحديد والصلب، بتكلفة تفوق 750 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية بلغت 1.2 مليون طن سنويا من المواد الحديدية. وأعلن مسيرو شركة توسيالي، في تصريحات صحفية، أن استثماراتهم في قطاع الحديد والصلب بالجزائر بلغت 2.250 مليار دولار في 2017، وأنهم سيرفعون هذه الاستثمارات إلى 6 ملايير دولار في 2021، بعد الانتهاء من إنجاز مصنعين جديدين للحديد والصلب بقيمة 4 ملايير دولار. وفي 2015 أسست الشركة المختلطة أوزميرت (تركية جزائرية أنشئت في 2007 بوهران) مصنعا بعين تيموشنت متخصص في صناعة الفولاذ والقضبان المسطحة. وتفوق القدرة الإنتاجية للمصنع 100 ألف طن سنويا، على أن يرتفع الإنتاج الموجه إلى قطاعات البناء واستخدامات صناعية أخرى تدريجيا ليبلغ 300 ألف طن.

ورافع الرئيس التركي أيضا من أجل تسهيل الإجراءات الخاصّة بمنح التأشيرة لرجال الأعمال الأتراك الراغبين في الاستثمار بالجزائر، التي تعدّ من الملفات الشائكة التي طرحها المسؤولون الأجانب أمام نظرائهم الجزائريين مرارا، حيث طلب الرئيس التركي من السلطات الجزائرية تسهيل الإجراءات عن طريق تدخّل السفارات في حالات الاستثمارات.