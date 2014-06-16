حجز أزيد من 11 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

أسفرت عمليات متفرقة لقوات الشرطة بكل من أمن ولايات تبسة، معسكر ومستغانم عن ضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدّرت بـ 11328 وحدة، كانت موجهة للبيع في السوق السوداء

مجريات العملية الأولى، التي قامت بها قوات الشرطة بأمن ولاية تبسة، جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة، مفادها وجود شخص مشتبه فيه بصدد نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة، بالاستغلال الدقيق لهاته المعلومات تمّ وضع خطة محكمة التنفيذ، مكّنت من توقيف المركبة المشبوهة، بعد إخضاعها للمراقبة الادارية والأمنية، عُثر على متنها 8256 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام

أما العملية الثانية التي نفذتها قوات الشرطة بأمن دائرة المحمدية لأمن ولاية معسكر، تعود لعملية مداهمة واسعة لأحد الأحياء المشبوهة، وبموجب أذون بالتفتيش صادرة عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، نفّذت ذات العناصر عمليات تفتيش إيجابية، أسفرت عن حجز 2027 وحدة من المشروبات الكحولية، في نفس السياق، تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين تادلس بمستغانم، من استرجاع 1045 وحدة من المشروبات الكحولية، على إثر استغلال معلومات مؤكدة، مفادها استغلال شخص مشتبه فيه لمسكنه العائلي، في تخزين وترويج المشروبات الكحولية، ليتم مباشرة استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القضائية المختصة، الأمر الذي مكّن من ضبط الكمية المذكورة، وتقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا