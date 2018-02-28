عثمانيون وبفرنسيون يحملون الجنسية الجزائرية

ماكرون وأردوغان يعرّيان تنصّل النخبة من الهوية الوطنية

أحزاب ومثقّفون بولاءات خارجية على حساب الأمة والوطن

تكفّل رئيسا فرنسا وتركيا، في ظرف يومين، بكشف الخلل الذي تعيشه النّخبة الجزائرية، التي قسمت أتباعها إلى تيارين، بدا وكأنّهما يتقاتلان على هوية النّاس ، ذلك أنّ المتعارف عليه في العلاقات الدّولية، أنها مبنية على المصالح التي تكون اقتصادية بالدّرجة الأولى لتغوص في السياسة ثانيا. وأبانت الزيارتان اللتان قام بهما كل من إمانويل ماكرون وطيب أردوغان، عن حقيقة التقارير التي تتّهم أحزابا سياسية وشخصيات محسوبة على المثقّفين بتلقّي تمويل خارجي من فرنسا وتركيا.

كانت بداية الفضيحة بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، حينما قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتوجيه دعوة إلى مجموعة أدباء ومفكّرين جزائريي الجنسية، مقيمين بفرنسا، لحضور مأدبة العشاء التي أقيمت على شرفه لدى زيارته الجزائر، بمقر سفارة باريس بالجزائر. وشملت قائمة ماكرون شخصيات مقرّبة منه، كرجال الأعمال: حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لمجمع أليانس للتأمينات، سمير آيت عودية وإلياس بوضياف، إضافة إلى الكاتبين كمال داوود وبوعلام صنصال. ويعتبر هذا الأخير لدى عامّة الجزائريين من الحركى الجدد ، لأنه صاحب كتابات ممجّدة للاستعمار، وتتبنّى الطرح الاستدماري. ولم يفوّت صاحب رواية داروين أيّ فرصة لتمجيد الاستعمار، حتى في مقالاته المنشورة في الصحافة الفرنسية، وهو الذي كتب في عموده بيومية لوموند الفرنسية عن معركة الجزائر التي قام بها فدائيو جبهة التحرير الوطني بين سنتي 1956 و1957 بالجزائر العاصمة ضد الوجود الاستعماري الفرنسي، ودفاعا عن حرية الشعب الجزائري واستقلاله، وشبهها بالاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية العام 2016.

لتكون زيارة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى الجزائر، فرصة أخرى انكشفت من خلالها الأوجه التي تدّعي المعارضة ، وانبطحت تقدّس رئيس تركيا معلنة الولاء غير المشروط له. كلّ ذلك كان طبيعيا لولا عبارات الشتم التي وجّهتها هذه الشخصيات الحزبية والإعلامية إلى عموم الجزائريين. لعلّ أبرز من لخّص القول، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي كتب عبارات شتم للّذين يرفضون التمسّح في عباءة الإخوان المسلمين بقيادة زعيمهم رئيس تركيا، الذي يمجّده أتباع الإخوان، ويتّخذونه تمثالا يقيسون عليه المسؤولين الجزائريين، ووصف الجزائريين بـ الممسوخين . وكتب مقري: مكرة في الممسوخين: مرحبا بأردوغان ، وتابع يقول: مكرة في الخونة وعملاء الاستعمار والممسوخين حضاريا وثقافيا الذين يعبرون عن حقدهم تجاه كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين من خلال التهجم على زيارة أردوغان الجزائر، أقول: #مرحبا_أردوغان. وألف مرحبا أردوغان. يبتهجون بزيارة ماكرون ويرفضون زيارة أردوغان: المسخ بعينه .

اللافت في هذه الشخصيات، المتمسّحة بـ عباءة أردوغان والأخرى بـ ربطة عنق ماكرون، أنها طالما واجهت تهما بتلقّي تمويل خارجي، بالتحديد من فرنسا وتركيا. لعلّ أكبر دليل على ثبوت هذه الاتهامات هو إعلان الولاء غير المشروط الذي أخرجته للعلن، بمجرّد زيارة رئيسي هذين البلدين. وقال الباحث في التاريخ محند أرزقي فرّاد، إنّ النقاش الدائر بين الجزائريين بمناسبة زيارة طيب أردوغان إلى الجزائر، إيجابي لو كانت هذه النخبة مطّلعة على التاريخ كفاية. وأكد فراد لـ المحور اليومي أنّ العديد من الجزائريين الذين دخلوا في النقاش لا يعرفون التاريخ، مبرزا أنّ النخبة تعاني من القصور بخصوص الذاكرة التاريخية.