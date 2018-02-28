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طلبت من مسؤوليها التقرّب من السلطات للحصول على الاعتماد

الجزائر تشرع في غلق وتشميع 9 كنائس غير مرخّصة

  28 فيفري 2018 - 21:57   قرئ 223 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تشرع في غلق وتشميع 9 كنائس غير مرخّصة

 شرعت السلطات العمومية في تطبيق القانون ضدّ الكنائس غير المرخّصة، حيث قامت بغلق عدّة كنائس بغرب ووسط وجنوب البلاد، بداية من الأسبوع المنقضي، بأوامر من الولاة الذين أصدروا محاضر بأن هذه الكنائس غير مرخّصة.

 

يتعلّق الأمر بالكنيسة البروتستانتية بولاية وهران، التي يقع مقرها بشارع عبان رمضان وسط المدينة، بالإضافة إلى أماكن عبادة أخرى تابعة للكنسية بمدينة أرزيو بنفس الولاية. بالإضافة إلى عدّة كنائس كان معتنقو الديانة المسيحية يمارسون فيها شعائرهم الدينية، بولايات ورقلة، تيزي وزو وبجاية. ووفقا لمصادر مسؤولة، فإنّ القرارات جاءت عقب تقارير أبرزت أنّ هذه الكنائس غير مرخصة للنشاط، من بينها بيوت عبادة مسيحية ناشطة منذ الاستقلال ومبانيها تابعة للكنيسة الميثودية وأخرى ناشطة منذ العام 2011، وجاء القرار بعد سلسلة من حملات التفتيش التي قامت بها فرق لعدّة مديريات. وطلبت السلطات الأمنية من مسؤولي هذه الكنائس التقرّب من المصالح العمومية لتسوية وضعياتهم القانونية مع الوقف الفوري للأنشطة حاليا. وقال نائب رئيس مساعد مسؤول الكنيسة البروتستانتية بولاية وهران، في تصريح لـ المحور اليومي ، إنّ السلطات الولائية اعتبرت أنّ الكنيسة غير مرخّصة، رغم أننا منضوون تحت لواء جمعية الكنيسة البروتستانتية الجزائرية المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية منذ العام 1974، وتم تجديد الاعتماد العام 2012، بعد صدور قانون الجمعيات الجديد. مضيفا أنّ قرار الوالي رغم ذلك اعتبر أن نشاطها غير قانوني لأن الكنيسة غير معتمدة، رغم أنها تنشط منذ العام 2011. وأفاد محدّثنا بأن الوالي قام بمراسلة مسؤولي الكنيسة بمحضر للتوقّف عن النشاطات، وقامت قوات الأمن بمداهمة الكنيسة وأغلقتها وطلبت من مسؤوليها التقرّب من السلطات للحصول على ترخيص. وأفاد محدّثنا بأنّ عدد مرتادي الكنيسة يقدر بالعشرات في الأيام العادية، ويرتفع العدد في عطلة الأسبوع أين قد يصل إلى 200 متعبّد في اليوم، بينما يكون عددهم قرابة مائة في الاجتماعات. الواضح أنّ الحكومة الجزائرية، التي أعدّت تقريرا مفصّلا العام الماضي حول وجود أماكن عبادة لممارسة الشعائر الدينية المسيحية وتنشط بصفة غير قانونية، قد شرعت في تطبيق الإجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر. ويشير التقرير الذي اطّلعنا عليه إلى أنّ نحو تسع كنائس غير مرخصة تمارس نشاطها بشكل عادي في ولاية تيزي وزو، ولم تسجل فيها أي حوادث تذكر، عدا ذلك الحادث الذي وقع بمنطقة فريحة بالولاية ذاتها، عندما أراد سلفيون غلق الكنيسة غير المرخصة بالقوة، إلا أن مصالح الأمن تدخلت ومنعت الصدامات وزاول روادها شعائرهم بشكل عادي، لتضاف إليها الكنيسة الواقعة بتيزي وزو أيضا، والتي يشرف عليها من يعرفون بـ  الآباء البيض  الذين لم يغادروا الجزائر حتى خلال الأزمة الأمنية في الجزائر. كما أن الكنيسة البروتستانتية التي تقع بالمدينة الجديدة وسط تيزي وزو، تمارس نشاطها أيضا ويرتادها معتنقو المسيحية بشكل عادي، ما عدا بعض الحوادث البسيطة المسجلة في 2006 عندما تم القبض على خمسة أشخاص وجهت لهم تهمة التبشير الديني، ثم تم إطلاق سراحهم بعدما ثبت أنهم كانوا بصدد حمل الإنجيل في سياراتهم. ويؤكد القانون المنظّم لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن ممارسة الشعائر الدينية لا بد أن تتم في إطار جمعيات ذات طابع ديني معتمدة وفق القانون المعمول به للجمعيات. كما تم وضع تدابير وإجراءات قانونية تحد من النشاط العشوائي للأشخاص الأجانب والجمعيات الدينية، في تعاملها مع الجزائريين باستعمال وسائل غير مشروعة والدعاية المغرضة واستغلال الظروف الاجتماعية أو غيرها لتحويل الجزائريين عن دينهم.

حكيمة ذ

 

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