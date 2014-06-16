يضم 793 ألف جندي ويملك 502 طائرة مقاتلة و2405 دبابة

الجيش الجزائري سادس أقوى الجيوش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صنف تقرير لمجلة فورباس الأمريكية، الجيش الجزائري ضمن المراتب الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة السادسة ضمن التصنيف، بعد تركيا ومصر والكيان الصهيوني وإيران والمملكة العربية السعودية، في حين احتل الجيش المغربي المرتبة الثامنة في التصنيف. قال التقرير إن الجزائر استطاعت على مدار سنوات مقاومة الحركات المتطرفة على ترابها، ومجابهة التهديدات الأمنية التي تحاصرها في الجوار خاصة على الحدود مع مالي وليبيا، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على استقرار المنطقة، كما جاءت الجزائر في المرتبة 25 عالميا ضمن مؤشر القوة العالمية الذي يقيم سنويا أكثر من 50 عاملا لتصنيف القوات المسلحة الأكثر فعالية في العالم، من بين 133 دولة، وحسب ذات التقرير فإن الجيش الجزائري يضم بين صفوفه 792.350 جندي، من بينهم 520 ألف جندي، و272.350 جندي احتياطي، و502 طائرة مقاتلة و2405 دبابة. أما بالنسبة للجنود، فتحتل الجزائر المرتبة التاسعة عالميا. في سياق متصل، أبرز تقرير لمعهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكي أن الأزمة المالية التي عانتها العديد من الدول البترولية تسببت في تسجيل تراجع النفقات العسكرية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار الجزائر، حيث أكد التقرير الصادر حديثا أن هذه النفقات بلغت 167 مليار دولار سنة 2017، مقابل 174 مليار دولار في السنة التي سبقتها، مؤكدا أن ثماني دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفضت نفقاتها العسكرية، منها الجزائر بنسبة 2 بالمائة أو ما يمثل 10 ملايير دولار العام الماضي، وسلطنة عمان بنسبة 5 بالمائة، فيما قلصت السعودية نفقاتها العسكرية بـ4,8 مليار دولار، أما مصر فخفضت نفقاتها بقرابة النصف. ويفسر خبراء المعهد الأمريكي هذه التخفيضات بالضغوط المالية التي تعيشها معظم دول المنطقة.