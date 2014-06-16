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سفير الجزائر بقطر يؤكد ضرورة الحوار لحل الأزمة الخليجية

العشرية السوداء كلفت الجزائر 200 ألف شخص و20 مليار دولار

  28 فيفري 2018 - 22:00   قرئ 79 مرة   0 تعليق   الحدث
العشرية السوداء كلفت الجزائر 200 ألف شخص و20 مليار دولار

 أكد سفير الجزائر بقطر عبد العزيز السبع ضرورة تغليب لغة الحوار في حل الأزمة الخليجية، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المنطقة، مشيدا بالتجربة الجزائرية في حل الأزمات، قائلا إن  الجزائر استطاعت من خلال المصالحة الوطنية أن تنتصر على محنة الإرهاب الذي تسبب في مقتل 200 ألف شخص وكبد خسائر بـ20 مليار دولار ، مشيرا إلى وجود بعض الجيوب التي ما زالت تعمل الدولة على التخلص منها.

 

قال سفير الجزائر في محاضرة بعنوان  تحديات الأمن والسلام في منطقة الساحل الصحراوي  في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور نادية الشيبي مساعدة مدير المعهد ومجموعة من الدبلوماسيين القطريين، إن بلاده دعت إلى حل الأزمة الخليجية وحصار قطر عبر الحوار، مضيفا أن  الجزائر تعتبر الخليج عائلة واحدة، وأنه لا حل للأزمة الخليجية إلا بالجلوس على طاولة واحدة ، مشيرا إلى دعم الجزائر لمساعي صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتوصل إلى حل يحفظ سيادة الدول الشقيقة، مؤكدا أن الإرهاب كلف الجزائر 200 ألف قتيل، وكبدها خسائر بـ20 مليار دولار، وهذا ما جعل الشعب الجزائري يلتف حول قيادته لتحقيق المصالحة الوطنية. وقال السفير إن الجزائر طرحت مقاربات لإيجاد أفق للحل في ليبيا، إلا أن التدخل العسكري أدى إلى انهيار الدولة، وأضاف أن  الوضع في ليبيا بات من أصعب ما يكون، ونحن نفتح الأبواب مع جميع الأطراف، لإيماننا بأن الحوار هو الحل، لكننا لسنا مستعدين للحوار مع الجماعات الإرهابية ، مشيدا بالتجربة التونسية، وقال إن الإخوان في تونس وجدوا الطريق السليم بعدم السماح بالتدخل الخارجي الذي يفاقم الأزمات الداخلية، لأن لمن يتدخل مصالح وأجندة خاصة.

أسامة س

 

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