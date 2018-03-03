رسائل طمأنة يبعث بها لهم بعد اتّهامه بتجديد انتداب عثماني جديد في القارة

أردوغان يلعب على وتر الأخوة لتصوير الغرب العدو الوحيد للأفارقة

أدرك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حجم الجدل الذي خلفته زيارته إلى الجزائر، مؤخّرا، بعدما اتّهمته بعض الأطراف بمحاولة استدعاء خلافة عثمانية حديثة، إلى منطقة شمال إفريقيا، فبعث رسائل غزل و طمأنة عبر مجموعة صور نشرها على حسابه عبر تويتر ، قال فيها إنه لا يسعى لفرض استعمار جديد على دول القارة الافريقية .

كان الرئيس التركي، براغماتيا في التعاطي مع الانتقادات الموجّهة له، بعدما اتُهم من قبل بعض التيارات في إفريقيا، لاسيما الجزائر، بأنّه يستهدف توسيع امبراطورية تركيا الجديدة، اقتصاديا نحو القارة الافريقية. فحاول عبر مجموعة صور نشرها على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر ، مرفوقة بمنشور قال فيه نحن لا نقبل اطلاقا باستنزاف الموارد الافريقية وتبني سبل استعمارية جديدة، ونرغب بالمضي قدما مع القارة السمراء بينما يتشكل نظام عالمي جديد. اللافت في عبارة أردوغان، أنّه لاحظ وجود أصوات ترفض توسّعه فبعث لها رسالة طمأنة بعدما عاد إلى بلاده، لكنّه بالمقابل حاول مغازلتها بأنه إيجابي وليس سلبيا مثلما تفعله الدول الغربية التي تصنع اليوم نظاما عالميا جديدا. وقال إنه لا يسعى لفرض استعمار جديد على دول القارّة الإفريقية أو استنزاف مواردها . ويكون رئيس تركيا، قد تعاطى بذكاء مع الرافضين لتوسّع تركيا في القارة الإفريقية، ويربطون بين تاريخ العثمانيين في المنطقة وبين مشاريعه التوسّعية، فبدا براغماتيا من خلال إظهار الطموحات الاقتصادية لبلاده، التي تبحث عن فتح بوّابة الجزائر لدخول إفريقيا، بعدما تمكّنت من زحزحة بعض الدّول الخليجية من القرن الإفريقي، مثلما حدث في الصومال، التي يستعدّ لتسيير ميناءها العالمي بعدما خرج الإماراتيون منه. وكان السودان رأس حربة أردوغان في جولته الإفريقية الأخيرة، حيث وقع على 13 صفقة بقيمة 650 مليون دولار، تشمل إنشاء مطار جديد ومنطقة تجارة حرة في العاصمة السودانية، وميناء رئيسي، والعديد من مخازن الحبوب، ومحطات توليد كهرباء، ومستشفى، وجامعة جديدة، كما شرعت تركيا والسودان في زيادة التجارة الثنائية بمقدار 20 ضعفا. وتبرز أهمية الميناء الذي يقع في شمال شرق السودان، في أنه قد يخدم قريبا كل من الأغراض العسكرية والمدنية لأنقرة في حين يقدم المزيد من الخدمات للمسلمين في أفريقيا للوصول إلى مكة المكرمة في محاولة تركية للاستفادة اقتصاديا من الحج والعمرة. وبدا واضحا أنّ إدراج الجزائر ضمن الجولة الإفريقية، كونها تعدّ الجزائر واحدة من أقوى الاقتصادات في أفريقيا، وقد خلصت الزيارة إلى توقيع سبع اتفاقيات خلال الزيارة. تخص أساسا قطاعات السياحة، المحروقات، الثقافة، الفلاحة، الطاقة وكذلك الدبلوماسية. ويحاول الرئيس التركي، باستراتيجية جديدة، الابتعاد عن النمط الاستعماري القديم، بالتركيز على الأهداف الاقتصادية، والاعتماد على الروابط التي تجمع تركيا بالشعوب الإفريقية الإسلام . حيث قال قبيل جولته الإفريقية إن: الجزائر هي جزيرة من الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ، واستعمل عبارات من قبيل الإخوة الأفارقة محاولا تصوير الغرب كـ أعداء وحيدين للمنطقة، حيث قال: تركيا تبذل ما بوسعها لتوطيد العلاقات التركية الأفريقية وهذا ما يزعج بعض القوى الأخرى، لكننا لا ندخل للمنافسة، ولم نعلن شيئا من هذا القبيل .