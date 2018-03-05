أمرت بإشراك المجتمع المدني في تسيير البلدية مع احترام المسؤوليات

الحكومة تفرض رقابة على الجمعيات وتشترط تقارير حول نشاطاتها لتمويلها

الداخلية تجمد تمويل مئات الجمعيات الوهمية

أمرت الحكومة ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والبلديات بضرورة فرض تدابير رقابية صارمة على نشاط وتمويل الجمعيات لتفادي تلاعب بعض الجمعيات الوهمية بإعانات الدولة وصرفها في غير محلها، أين شددت على ضرورة متابعة هذه الجمعيات وضرورة تقديمها لحصيلتها وكذا تقريرها المالي والأدبي خاصة في ظل تراجع المداخيل جراء تراجع أسعار البترول.

قالت مصادر مؤكدة لـ المحور اليومي ، إن وزارة المالية أبلغت كل الدوائر الوزارية التي تتعامل مع الحركات الجمعوية، بضرورة فرض رقابة على منح التمويلات بعد تسجيل تجاوزات كبيرة من طرف رؤساءها وتوجيه إعانات الدولة نحو مصالحها الشخصية وعدم اهتمامها بمجال تخصصها، وقالت المراسلة إن منح الدعم للجمعيات يجب أن يستجيب لمضمون التدابير التي نص عليها القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، وتشدد التعليمة، بأن الدعم لا يمنح للجمعيات إلا بعد تقديم حصيلة النشاط مصادق عليها من قبل محافظ الحسابات تبين بوضوح مصير الأموال التي قدمتها الدولة للجمعية، ومدى التزامها بالمهام الواجب القيام به، ومطابقة التصاريح مع ما تم صرفه فعليا في المجال الاجتماعي، في سياق متصل، أمرت وزارة الداخلية بإشراك المواطن بأن يكون فاعلا مهما في تسيير البلدية، حيث ستكون له كلمته من خلال المجتمع المدني والجمعيات، من خلال استشارتها في المشاريع التنموية في بلدياتها، مشددا على وجود مبادئ لا يمكن لأي جمعية المساس بها أو مخالفتها، مشيرا إلى أن هذه المبادئ مرتبطة بالثوابت الوطنية والقيم الدستورية وتنطبق على كل الجمعيات مهما كان شكلها وطبيعتها، حيث أكد بدوي في تصريحات سابقة أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن عدة إصلاحات، مضيفا أنه يكرس المبادئ الديمقراطية في تسيير الجمعيات ومنع كافة أشكال التمييز التي تمس بالحريات الأساسية، ويحدد أيضا الحالات الحصرية التي يتم فيها تجميد أو تعليق أو حل نشاط الجمعية، مع إعطاء الولاة والأميار حق متابعة نشاطها وحضورها الميداني عبر البلديات خاصة بعد تسجيل حالات ابتزاز من طرف بعض الجمعيات لرؤساء البلديات من خلال انتهاج سياسة لي الذراع ويشير قانون الجمعيات في المادة 34 منه إنّه يمكن لجمعية معنية تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بشروط وإذا كانت الإعانات، المساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فإن منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به .