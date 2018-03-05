بوتفليقة سيشرف على تدشينه بالموازاة مع توسعة الميترو

الجزائر رفضت اقتراح تيكا إشراف أردوغان على تدشين مسجد كتشاوة

قالت مصادر متطابقة إن الرئاسة رفضت اقتراح شركة تيكا التركية التي تكلفت بإعادة ترميم مسجد كتشاوة لتدشينه من طرف أردوغان خلال زيارته الأخيرة للجزائر واكتفت عقيلته بزيارته رمزيا ، مضيفة أن التدشين الرسمي للمسجد الذي أعيد إغلاقه بعد الزيارة سيكون بالموازاة مع تدشين محطة الميترو لساحة الشهداء خلال الأيام المقبلة.

قالت ذات المصادر، إن الرئاسة ركزت على الجانب الاقتصادي للزيارة من خلال الدفع بعجلة الاستثمارات التركية في الجزائر وفتح أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل للجزائريين، مشيرة أن المؤسسة كانت تريد استغلال الفرصة لتدشينه من طرف الرئيس التركي غير أن الرئاسة رفضت ذلك ليشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تدشينه نحو كل من ساحة الشهداء وعين النعجة رفقة وفد وزاري بقيادة الوزير الأول احمد اويحيى وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، حيث اكتفت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بزيارته بالإضافة إلى ضريح العالم الإسلامي سيدي عبد الرحمن ، متحف باردو التاريخي، إلى جانب مسجد كتشاوة، الذي بناه والي الجزائر خير الدين بربروس باشا عام 1520، وأطلع مسؤولو وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا زوجة أردوغان على سير أعمال ترميم المسجد، وتولت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا ، أعمال ترميم المسجد، والتي استمرت نحو ثلاثة أعوام، بالتعاون مع مؤسسات وعلماء آثار جزائريين، لإعادة المسجد إلى العمل بعد أن أغلقته السلطات الجزائرية عام 2007 في أعقاب زلزال ضرب العاصمة، وسمح اتفاق ترميم المسجد بالاستفادة من خبرة تركيا في مجال ترميم المساجد، فضلا عن تدريب كوادر جزائرية في مجال الترميم، ليستعيد مسجد كتشاوة مكانته كتحفة عمرانية تاريخية، وتكفلت الوكالة التركية بجميع مراحل ترميم المسجد تحت إشراف وزارة السكن والعمران والمدينة ، وأشرف على أعمال الرسم والكتابة الخطاط التركي حسين قوطلو، الحائز على جائزة الرئاسة التركية للثقافة والفن عام 2016.