قالت إنه يقود حملة ضد سفيرة الجزائر بمدريد

الخارجية تتهم بلمداح بممارسة الشعبوية وتشجيع الشباب على الحرقة

خرجت وزارة الشؤون الخارجية عن صمتها إزاء ما أسمته حملة يقودها النائب عن المنطقة الرابعة، أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا، نور الدين بلمداح، حول ملف الحراقة الجزائريين، واتهمته بـ قيادة حملة ضد ممثلية الدبلوماسية الجزائرية في إسبانيا ، وهو الوضع الذي أساء للدبلوماسية الجزائرية في الخارج.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، إن النائب نور الدين بلمداح، قد أساء عبر خرجاته الإعلامية المكثفة في الآونة الأخيرة لعدد من المؤسسات وهي تلك المتعلقة بالجزائريين المقيمين بطريقة قانونية في إسبانيا أو أولئك المقيمين بطريقة غير شرعية . وأفاد بن علي شريف، في بيان للوزارة أمس الثلاثاء، يوضح أن نور الدين بلمداح، كان محرك حملة التشويه والظلم التي طالت ممثلة الدبلوماسية الجزائرية في مدريد وكذا قنصليتنا في أليكانت، بعد وفاة مهاجر جزائري غير شرعي بسجن أرخيدونيا بتاريخ 29 ديسمبر 2017، محمد بودربالة . واتهم الناطق الرسمي باسم الخارجية، النائب نور الدين بلمداح، بتشجيع الحرقة و تجاوز القانون و ممارسة الشعبوية بشكل خطير قد يفهم منه شبابنا أنه يشجع على الهجرة غير الشرعية . وتابع يقول إن انتهاج بلمداح مسار مراسلة الصحافة عبر المساس بمؤسسات الدبلوماسية يطرح الشكوك حول تحركاته وإذا ما كانت خدمة الشعب فقط من تحركه . كما تحدث بن علي شريف عن العراقيل البيروقراطية التي تحدث عنها بلمداح قبل يومين واتهم من خلالها السفيرة طاوس فروخي، والتي تحول دون تمكين الجالية المقيمة بإسبانيا بتبديل رخص سياقتهم، ودافع عن السفيرة قائلا إنها تقوم بمهامها على أكمل وجه وتتبع الإجراء المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الجزائر وإسبانيا فيما يتعلق بتحويل هذه الوثيقة . وأفاد الناطق باسم الخارجية أنه: من الطبيعي أن يتحرك نائب عن الجالية حول القضايا التي تهم الشعب، غير أن الذي لا يفهم تركيز مهمته على بلد دون آخر . مشيرا إلى أن الحملة الممنهجة التي طالت سفيرة الجزائر بمدريد تمثل تهجما على الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة الهجرة غير الشرعية ، مضيفا أن مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية يعاقب عليها القانون . ولاحظت الخارجية أنّ النائب لم ينتظر حتى نتائج اللجنة القضائية الاسبانية ولا حتى قرار السلطات القضائية الجزائرية، وقام بحملة إعلامية للتمويه عن الحقيقة، ناكرا كل الجهود التي قامت بها الآلة الدبلوماسية الجزائرية من أجل التكفل بالملف . وعاد بن علي شريف إلى القضية التي اتهم فيها بلمداح، سفيرة الجزائر في مدريد، طاوس فروخي، بالتخلي عن الحراقة الذين كانوا محتجزين في سجن أرخيدونيا، فقال إن السفارة بمدريد وكذا قنصليتنا بأليكانت، تجندتا منذ الإعلان عن وفاة محمد بودربالة واتخذتا كافة الاجراءات من أجل تتبع القضية من قبل السلطات الاسبانية . وكان وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، قد استقبل بتاريخ 3 جانفي 2018، عائلة الضحية محمد بودربالة، بمقر الوزارة، في حين استُقبل المكلف بالأعمال على مستوى سفارة الجزائر بمدريد من قبل وزارة الخارجية الاسبانية. وتحركت العدالة الجزائرية في الملف وطلبت تشريح الجثة، وهو الأمر الذي أثبت حجة السلطات الإسبانية، بأن الضحية لم يتوف نتيجة الضرب من قبل أعوان السجن بأرخيدونيا.