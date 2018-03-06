تعتبر ثاني زبون لهذه الصواريخ الباليستية

الجزائر تستلم منظومات صواريخ إسكندر الروسية

كشف موقع مينا ديفانس المتخصص في الصناعات العسكرية نقلا عن مصادر إعلامية روسية أن الجزائر استلمت وبشكل رسمي صواريخ إسكندر Iskander لتصبح بذلك ثاني زبون لهذه المنظومة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بعد أن أبدت الجزائر اهتمامها بهذه المنظومة منذ سنوات كونها تمتلك دقة وفعالية.

كانت شركة روس أبرون إكسبورت المختصة في تصدير هذا السلاح الروسي، قد كشفت منذ فترة عن عزمها على تزويد الجزائر بالإضافة إلى أربع دول عربية أخرى لبمنظومة صواريخ تكتيكية يطلق عليها تسمية إسكندر ، والتي وصفتها الشركة بالصفقة الواعدة، وقال أناتولي إيسايكين، الرئيس التنفيذي للشركة إنه يرى مستقبلا واعدا للتعاون مع بلدان مثل الجزائر، مصر، سوريا، العراق ولبنان، والتي ستطرح عليها منظومات صواريخ إسكندر للتصدير ، وهو صاروخ روسي الصنع، باليستي قصير المدى، متقدم جدا وعالي الدقة، يستطيع إصابة أهدافه وتدميرها على مسافة 300 كلم، مزود برأس حربي بوزن 480 كلغ، المصنع لهذه المنظومة قام بتزويدها حديثا بدقة إطلاق الصواريخ الجوالةCLUB المحملة على قواذف، ويتكون عموما من حوالي 30 عربة أو أكثر مقسمة بين قواذف، عربات النقل، عربات التحميل الخاصة بالصواريخ وعربات أخرى خاصة بالقيادة والصيانة، يتولى تصنيعه مجمع الصناعات العسكرية الواقع في مدينة كولومنا، بريف موسكو، وليست هذه المرة الأولى التي تمتلك فيها المدفعية الجزائرية صواريخ أرضأرض من العيار الثقيل، فقد شغلت القوات البرية فيما مضى صواريخ لونا Luna أو فروغ 7 FROG.. ويأتي تسليم صواريخ إسكندر بعد أسابيع من تحصين الجزائر لمروحياتها من نوع مي ـ 26 تي2 من الإصابة بوسائط الدفاع المعادية، وتأمينها بجهاز مبتكر معروف باسم بريزيدينت إس ، حيث قالت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن صحيفة روسيسكايا غازيتا مستعينا بكافة وسائط الدفاع الإلكتروني أو البصري الإلكتروني المتوفرة، وقالت الوكالة أن الـ بريزيدينت يؤمن الحماية للمروحيات الصديقة مستعينا بكافة وسائط الدفاع الإلكتروني أو البصري الإلكتروني المتوفرة كالأهداف الحرارية الكاذبة أو وسائل التشويش الليزري التي تعطّل رؤوس التوجيه الذاتي للصواريخ المهاجمة، ويسرع جهاز بريزيدينت إس بتشغيل وسائط الحماية هذه بعد أن يكتشف أن المروحية المطلوب تأمين الحماية لها مستهدفة إذ تتعرض لأشعة الرادار المعادي أو الليزر، قائلة إن الطيران العسكري المصري كان أول من حصل على هذه التقنية الروسية خارج روسيا، وتم تزويد مروحيات مي-17 المصرية بهذا الجهاز، وأخيرا أعلن عن تزويد مروحيات مي- 26 تي2 الجزائرية بـ بريزيدينت إس .