وفاة امرأة في انفجار بمحل قارورات الغاز

وقع مساء أمس انفجار بمحل لبيع قارورات غاز البوتان بمدينة وهران تسبب في وفاة امرأة حسبما أفاد بذلك المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية

وأوضح الملازم الأول عبد القادر بلالة أن الانفجار الذي وقع في حدود الساعة السابعة مساءا بالطابق الأرضي لمسكن يتكون من طابقين بحي "بولونجي سابقا" بمدينة وهران أدى إلى إصابة امرأة (30 سنة) تقطن بمسكن مجاور بصدمة توفيت على إثرها بعد نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفي الجامعي "بن زرجب" بوهران.مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد سبب الانفجار

وأضاف المكلف بالإعلام للحماية المدنية أن المحل كان يتواجد به ما بين 60 إلى 70 قارورة غاز البوتان.وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق حيث تم تجنيد زهاء77 عونا بمختلف الرتب وتسخير 4 شاحنات إطفاء و9 شاحنات للتموين بالمياه و4 سيارات إسعاف منها واحدة طبية، وقد تمت السيطرة كليا على هذا الحريق الذي استغرقت عملية إخماده ساعة و50 دقيقة