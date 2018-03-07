دول المغرب الكبير أرادته لقاء لحلّ المعضلة الليبية

عرب الخليج يُحرجون الجزائر ويحاكمون إيران في اجتماع وزراء داخلياتهم

اجتماع الجزائر كشف التناحر الذي ينخر جسم أمة اتّفقت على أن لا تتّفق

نقل العرب صراعهم مع إيران في منطقة الخليج إلى اجتماع وزراء داخلياتهم المخصّص أساسا لبحث طرق وسبل مكافحة الإرهاب والتنسيق فيما بينهم لاستئصاله، وحولوا الاجتماع إلى محاكمة لإيران، كما سعت دول المقاطعة إلى تحقيق إجماع في الجزائر من أجل خنق طهران وتدويل صراعهم الذي لم يغادر منطقتهم.

في الوقت الذي رافعت دول المغرب الكبير من أجل إيجاد حلّ للمعضلة الليبية ومعالجة بقايا الأزمة السورية، لوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، أغرقت دول الخليج اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بالجزائر أمس، في دوّامة الصراع الخليجي-الإيراني. وأظهر اجتماع الجزائر الفرقة العربية، التي تأبى لمّ شتاتها بمجرّد بدء الاجتماع وتداول الرسميين لكلماتهم.

السعودية تضغط لتمرير تصنيف حزب الله منظّمة إرهابية من الجزائر

هاجمت دول الخليج طهران حيث اتّهمها وزير الداخلية السعودي بدعم الإرهاب، والقيام بتأسيس أذرع إرهابية لها عبر عدد من الدول العربية. وحاول ممثل الرياض في الاجتماع دفع العرب إلى تبنّي موقف موحّد ضدّ إيران،من الجزائر التي ترفض الانخراط في أيّ صفّ من الصراع الدائر في المنطقة، من خلال قوله: ينبغي أن ينظر إلى إيران على أنها خطر يتطلّب مواجهته ، مموّها إلى ما يحدث داخل لبنان و حزب الله : هذه المنظّمات الإرهابية أصبحت تتحدّى الحكومات الشرعية وتخطف منها القرار والسيادة . واصطفّت إلى جانب الرياض، مملكة البحرين، التي رافع وزير داخليتها من الجزائر ضدّ إيران وساق في ذلك الأوضاع الدّاخلية التي تعيشها بلاده، فاتّهم طهران بتأليب الشباب ضدّ النّظام من خلال استغلال الطائفية الشيعية بالمملكة، وتحدّث عن تجاوزات للأعراف الدّولية وأن إيران وضعت نفسها فوق القانون . وقال الوزير اليمني للداخلية إنّ إيران هي الداعم الأول في المنطقة للإرهاب ، وذهب أبعد من ذلك عندما وضعها في نفس الكفّة مع الكيان الصهيوني ، وساق في ذلك حزب الله اللبناني، فوصفه بـ الإرهاب . وأكد وزير الداخلية اللبناني أن بلاده ترفض تسليم سيادتها لأيّ طرف وشكّك في قابلية طهران للتحاور مع العرب.

تناحر سعودي- قطري وانسحاب الوفود خلال إلقاء الكلمات

وصنعت الأزمة الخليجية بين الدوحة والرياض أزمة أخرى بالجزائر، بعدما انسحب الوفد القطري مباشرة بعد استلام وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الكلمة، وقوبل هذا الفعل بالمثل من قبل الوفد السعودي والمصري، عندما استلم وزير الداخلية القطري الكلمة فخرجت إطارات دبلوماسية جزائرية، تفاوض الوفود من أجل الرجوع إلى القاعة، بينما اختلى الوفد السعودي والمصري، مطوّلا خارجها يتبدلان أطراف الحديث.

المغرب الكبير يحاول عبثا التحسيس بعمق الأزمة وضرورة الوقوف على حلول

ولم تتطرّق أيّ دولة من دول الخليج إلى عمق الأزمة التي تعيشها ليبيا وسوريا، الغائبة عن الاجتماع بسبب حظرها من الجامعة العربية. وحاولت وفود المغرب الكبير ممثلة في البلد المنظّم (الجزائر)، تونس، موريتانيا والمغرب، التحسيس بعمق الأزمة التي تعيشها الدّول العربية، فذكر الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، الذي افتتح الاجتماع أنّ الجزائر التي تحتضن هذه الدورة واعية بحجم هذه المسؤولية التي تقع على وزارات الداخلية العربية من منطلق التحديات الكبرى التي تواجه بلداننا خاصة أنها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها وأمنها اللذين بدونهما لا يمكننا أن نحقق نتائج في مجالات التنمية والتطور على كافة الأصعدة. وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي إبراهيم، إنّ هناك تحدّيا رهيبا يواجه دول المنطقة يتعلق بعودة المقاتلين، مشدّدا على ضرورة تكثيف التنسيق، الذي قال إنه كان دوما وسيظل ملموسا على الحدود الجزائرية - التونسية، مما أسهم في نجاح عدة عمليات استباقية كانت تستهدف الشعوب المغاربية. وأكد الوزير التونسي أنّ الاجتماع يتوق إلى مزيد من التدعيم المعلوماتي والخبرات في إيجاد الحلول للتصدي والتحضير لعودة المقاتلين وإعادة تشكّلهم وربما في بتشكلهم في بعض المناطق للنيل من شعوبنا وأوطاننا.

من جانبه، قال وزير الداخلية الموريتاني إنه يقترح أن تصل الأمانة العامة لدول الساحل للتنسيق أكثر في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة التنسيق أكثر في المناورات دول الساحل ومجلس وزراء الداخلية العرب. وقال وزير الداخلية الليبي إن الجزائر استطاعت أن تؤمن حدودها بشكل ممتاز، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خطر على الجزائر من التهديدات الإرهابية، أو تسلل إرهابيين إلى أراضيها. ولفت الوزير المفوض في حكومة الوفاق عبد السلام مصطفى عاشور، عن وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين الجزائر وليبيا، مشيرا إلى أن التنسيق بين ليبيا والجزائر بلغ مستويات عليا، وسيتم تعزيزه مباشرة بعد هذه الدورة، لاسيما وأن التنسيق الأمني سيتم تعزيزه بعد الخطر الذي يشكله العائدين من داعش على البلدين.