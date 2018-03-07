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العرب يدعون إلى التعاون لوقف تجنيد الإرهابيين عبر الفضاءات الافتراضية

الجزائر تفتكّ قرارا عربيا للتنسيق لمنع داعش من التمدد نحو منطقة الساحل

  07 مارس 2018 - 21:05   قرئ 101 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تفتكّ قرارا عربيا للتنسيق لمنع داعش من التمدد نحو منطقة الساحل

دعا العرب إلى تكثيف التنسيق فيما بينهم من أجل منع الجماعات الإرهابية من التمدد، مؤكدين أنّ الانتصارات التي تحققت لا ينبغي أن تغفل الحكومات العربية عن ضرورة مواجهة التحديات الحالية، المتمثّلة في عودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى.

 

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية العرب المجتمعين بالجزائر، أمس، تأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والجهود المشتركة مع المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الإرهاب ومواجهتها. وشدد البيان، على ضرورة توحيد جهود كافة الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة أساسا بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنيت، كما شددوا على أن جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهتها والوقاية منها. وأكد وزراء الداخلية العرب، أنّ الإرهاب تهديد مستمر للسلم والأمن، وأنه لا يوجد مسوّغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الاجرامية، مؤكدين على التعاون لمنع الأنشطة الإرهابية وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وأشاد الوزراء العرب بالتجربة الجزائرية القائمة على المصالحة الوطنية والحوار، بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي من شأنها أن تقدم أنموذجا واقعيا وعمليا لحلّ الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية بعيدا عن أيّ تدخل في الشؤون الداخلية في سبيل الوصول إلى الحقوق والكرامة في كنف الاستقرار والأمن. وجاء في البيان أن الدورة التي ترأسها وزير الداخلية نور الدين بدوي، عرفت مشاركة قياسية من قبل وزراء الداخلية العرب وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى. 

حكيمة . ذ

 

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