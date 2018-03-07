شريط الاخبار
الإطاحة ببارون ينظّم رحلات الحرقة في وهران الجزائر الثالثة عالميا في إنتاج زيتون المائدة وتستهدف إنتاج 100 مليون لتر من الزيت سنويا ولد قدور يؤكد عودة نشاط الشركات الأجنبية في مجال التنقيب رفع التجميد عن محطات التصفية لسد تاقسابت بتيزي وزو عرب الخليج يُحرجون الجزائر ويحاكمون إيران في اجتماع وزراء داخلياتهم الجزائر تفتكّ قرارا عربيا للتنسيق لمنع داعش من التمدد نحو منطقة الساحل 52.5 مليون تكلفة الحج لموسم 2018 تخصيص ملياري دولار للمنشآت والبنى التحتية خلال 15 عاما المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف وزير الداخلية السعودي يزور مركز القيادة والسيطرة للأمن بوتفليقة يحذّر من انسحاب داعش نحو الساحل باستغلال الفضاء الافتراضي لتجنيد الشباب 200 رئيسة مؤسسة لهن عضوية في أفسيو التحاق آخر فوج من الأساتذة المضربين بمناصب عملهم في البليدة الأطباء المقيمون يصعدون اللهجة ويواصلون إضرابهم المفتوح تدمير مخبأ لإرهابيين يحوي 14 لغما و2.5 كلغ من المتفجرات نتائج التلاميذ للفصل الثاني عن طريق أس أم أس بداية من اليوم زيادات معتبرة في معاشات متقاعدي الجيش معهد باستور بالعاصمة ينفي وجود وباء آخر الحكومة تفرج عن المرسوم التنفيذي الخاص بإنجاز ميناء شرشال ربــــــات بيــــــوت أو عامـــــــلات ... الجزائريـــــــــات يرفعــــــــن تحــــــدي التنميــــة أكسفورد بيزنس تشيد بإجراءات الحكومة لدعم مصانع تركيب السيارات جمركي ضمن عصابة استوردت سوبيتاكس من مرسيليا عبر المطار بن غبريت تجتمع اليوم بالتكتل النقابي لتفادي الحركة الاحتجاجية الخارجية تتهم بلمداح بممارسة الشعبوية وتشجيع الشباب على الحرقة عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يحتجون الجزائر تستلم منظومات صواريخ إسكندر الروسية سعر البرنت يرتفع إلى 66 دولارا للبرميل موافقة كناس إجبارية لضمان علاج الجزائريين في المستشفيات الفرنسية المساعدون التربويون يهددون بالاحتجاج في الفصل الثالث تأسيس شركة مختلطة في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار قريبا تونس تطلب من الجزائر رفع التنسيق الأمني بعد تحذيرات من تحركات داعش الوكلاء المعتمدون يعرضون سيارات مستوردة بقاعات العرض مع تسليم فوري! اتصالات الجزائر تطمح لتحقيق رقم أعمال يفوق 7 ملايير دينار خلال 2018 ولاية سكيكدة تُدعم ببرنامج للكهرباء بطاقة 1500 ميغاواط رهان المؤسسة العسكرية تخريج الإطارات المتحكمة في التكنولوجيات والأسلحة المتطورة عشرات الشركات الدانماركية تبدي رغبتها في الاستثمار بالجزائر إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وزارة العمل تحدد تاريخ 31 مارس لإيداع ملفات التمثيليات النقابية توقيف 9 رعايا أفارقة يتاجرون في المخدرات ببرج البحري إطلاق أول مشروع لصناعة السيارات الكهربائية بإفريقيا في غضون شهر
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف

يريد اختلاق سيناريو على الطريقة السورية

المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف

  07 مارس 2018 - 21:09   قرئ 132 مرة   0 تعليق   الحدث
المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف

 لم يتخلف المغرب  كعادته  في اتهام الجزائر بأي حادث وحتى باختلاق  سيناريوهات هوليودية  للتغطية عن جرائمه في الصحراء الغربية وتحويل نظر المغاربة عن حراك الريف، حيث قال القائم بأعمال  المخزن  في جنيف، حسن بوكيلي، خلال الدورة 71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين،  على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم ، في محاولة  بائسة  لتغليط الرأي العام.

 

يواصل نظام المخزن خرجاته المعهودة محاولا رسم صورة سوداوية عن الجزائر فيما يتعلق باللاجئين، فبعد اتهامه بطرد اللاجئين السوريين من أراضيها، جاء الدور على اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، أين أكد بوكيلي أنه  على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فإن الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين. ولفت الانتباه إلى أنه  خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر أن تخضع لوضعية مزعومة هي نفسها خلقتها ، محاولا  تغطية الشمس بالغربال  وتغليط الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لنزوحهم منذ أزيد من 42 سنة بعد اجتياح الجيش المغربي واحتلاله للصحراء الغربية منذ أزيد من أربعة وثلاثين عاما إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات الصحراوية باتجاه مخيمات اللاجئين بالأراضي الجزائرية بتندوف فرارا من بطش المعارك وقصف القوات المغربية للسكان الأبرياء العزل بمختلف الأسلحة حتى المحرمة دوليا، وتعيش بالمخيمات أجيال مختلفة في إقامة مؤقتة على أمل الرجوع إلى الوطن بعد تحريره، وفي هذه النقطة بالذات يسعى النظام المغربي إلى تصوير هذه المخيمات كسجن متناسيا مسؤولياته المترتبة عن احتلال أرض غيره وتشريد أهلها ،غير أنه بشهادة المنظمات العالمية والحكومات وغيرها من الهيئات التي تدخل المخيمات بين الفترة والأخرى، تكتب عنها تقارير ترفع حتى للأمين العام للأمم المتحدة وإلى مبعوثه الشخصي.  

أسامة س.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات