يريد اختلاق سيناريو على الطريقة السورية

المخزن يدعي منع الجزائر إيصال المساعدات لمخيمات اللاجئين بتندوف

لم يتخلف المغرب كعادته في اتهام الجزائر بأي حادث وحتى باختلاق سيناريوهات هوليودية للتغطية عن جرائمه في الصحراء الغربية وتحويل نظر المغاربة عن حراك الريف، حيث قال القائم بأعمال المخزن في جنيف، حسن بوكيلي، خلال الدورة 71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم ، في محاولة بائسة لتغليط الرأي العام.

يواصل نظام المخزن خرجاته المعهودة محاولا رسم صورة سوداوية عن الجزائر فيما يتعلق باللاجئين، فبعد اتهامه بطرد اللاجئين السوريين من أراضيها، جاء الدور على اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، أين أكد بوكيلي أنه على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فإن الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين. ولفت الانتباه إلى أنه خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر أن تخضع لوضعية مزعومة هي نفسها خلقتها ، محاولا تغطية الشمس بالغربال وتغليط الرأي العام عن الأسباب الحقيقية لنزوحهم منذ أزيد من 42 سنة بعد اجتياح الجيش المغربي واحتلاله للصحراء الغربية منذ أزيد من أربعة وثلاثين عاما إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات الصحراوية باتجاه مخيمات اللاجئين بالأراضي الجزائرية بتندوف فرارا من بطش المعارك وقصف القوات المغربية للسكان الأبرياء العزل بمختلف الأسلحة حتى المحرمة دوليا، وتعيش بالمخيمات أجيال مختلفة في إقامة مؤقتة على أمل الرجوع إلى الوطن بعد تحريره، وفي هذه النقطة بالذات يسعى النظام المغربي إلى تصوير هذه المخيمات كسجن متناسيا مسؤولياته المترتبة عن احتلال أرض غيره وتشريد أهلها ،غير أنه بشهادة المنظمات العالمية والحكومات وغيرها من الهيئات التي تدخل المخيمات بين الفترة والأخرى، تكتب عنها تقارير ترفع حتى للأمين العام للأمم المتحدة وإلى مبعوثه الشخصي.