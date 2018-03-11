توقيف 3 مهربين للذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم الاحد، بكل من تمنراست وعين قزام، ثلاثة مهربين وضبطت سلاحا ناريا ونظارة ميدان و 04 مركبات رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب

في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 34 قنطار من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب و أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة بني ونيف الحدودية، ولاية بشار، تاجر مخدرات بحوزته كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 455 كيلوغرام، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان، كمية أخرى من نفس المادة تٌقدر بـ 214,225 كيلوغرام كما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبسكرة