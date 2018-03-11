الشرطة القضائية لأمن القليعة يطيح بشبكة إجرامية بتيبازة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بتيبازة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحترف التزوير وتقليد العملة الوطنية ، الاتجار غير الشرعي بالمحذرات و المؤثرات العقلية ، تتراوح أعمارهم من 20 إلى 36 سنة ،حيث وبعد استغلال معلومات واردة إلى ذات الفرقة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي للشبكة الإجرامية، بعد الحصول على إذن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تم ضبط وحجزمبلغ مالي مزور قدره 41000 دج يتكون من أوراق نقدية من فئة 200 دج ، 500 دج، 1000دج، 2000دج محل التزوير. جهازي (02) كومبيوتر محمولين، ألتين (02) للنسخ، جهاز السكانير. ثمانية 08 أقراص مهلوسة،سلاح أبيض. كما تم استرجاع جواز سفر مسروق ، وصفات طبية فارغة تستعمل في عملية التزوير

نوال الهواري