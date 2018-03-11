سيدرس تعديل القوانين المتعلقة بالمالية والأعياد الوطنية

بوتفليقة يترأس أول مجلس للوزراء في 2018 الأربعاء المقبل

يترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء المقبل، أول اجتماع للحكومة خلال السنة الجارية سيخصص لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين جديدة، كما سيراجع مشروع القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى تعديل القانون المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية

ينتظر أن يصادق مجلس الوزراء على تعديل القانون المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية لإدراج يناير بصفة رسمية عيدا وطنيا بعد أن حمل مجلس الوزراء الأخير قرار من رئيس الجمهورية دون تعديل القانون بصيغة علن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن ، وبما أن الأمر يتعلق بقانون وليس بمرسوم، فسيتم عرض مشروع تعديل للقانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية على مجلس الوزراء ثم على البرلمان حتى يصبح قرار يناير عطلة مدفوعة الأجر ساري المفعول . كما سيناقش مجلس الوزراء القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية، حيث أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية مؤخرا أن مصالحه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، مضيفا أنه يتم بذل كل المجهودات لتقديمه للبرلمان خلال السنة الجارية ، وستتضمن التعديلات قيد الدراسة مراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية، والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات ن-3 ، وأكد الوزير أن تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية يندرج في إطار إصلاحات وأعمال تحديث فيما يخص الميزانية، المحاسبة والجباية.