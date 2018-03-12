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المديرية العامة للأمن الوطني تشارك في الأسبوع الوطني للتوعية و التحسيس

  12 مارس 2018 - 15:56   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الحدث
المديرية العامة للأمن الوطني تشارك في الأسبوع الوطني للتوعية و التحسيس

في إطار سياسة الشرطة الجوارية، وترقية مجالات التوعية والتحسيس وكذا تجسيد المخطط الإتصالي الخارجي ، تشارك المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة عبر كامل التراب الوطني في فعاليات الأسبوع الوطني للتوعية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى غاية 18 مارس 2018، الذي يتزامن واليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة.

على اثر هذه المبادرة الوطنية اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني كافة الإحتياطات والتدابير الأمنية بخصوص إنجاح هذه المبادرة عبر إقليم إختصاصها، كما سطرت برنامج وطني تحسيسي توعوي يضم عدة نشاطات، على غرار المشاركة ضمن ملتقيات معارض، أبواب مفتوحة على مختلف الأجهزة والتقنيات المستعملة من قبل الشرطة العلمية، وكذا حصص إذاعية وتلفزيونية لصالح المستهلك، تبرز من خلالها الدور المنوط بمصالح الأمن الوطني في خدمة المجتمع وحمايته من كل أنواع الغش وضمان الرقابة واتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المستهلكين لتبقى المديرية العامة للأمن الوطني مجندة بكافة وحداتها الأمنية المنتشرة عبر التراب الوطني للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بسلامة وصحة المواطنين كما تذكر بالرقم الأخضر المجاني 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوعين تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي شيء مخالف للقانون.

منيرة ابتسام طوبالي 

 

 

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