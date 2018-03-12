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بعد نكساتهم السياسية المتتالية بالمنطقة

رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل

  12 مارس 2018 - 20:58   قرئ 122 مرة   0 تعليق   الحدث
رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل

لم يجد دعاة التيار السلفي والإخواني بعد نكساتهم السياسية المتكررة بمنطقة القبائل، من سبيل آخر لولوج هذه المنطقة التي بقيت بمثابة الحصن المنيع لأفكار هذه المناهج المتعصبة باعتبارها أرض الزوايا الحاملة لشعاع المرجعية الدينية المعتدلة، سوى الاستثمار في توجه جديد ترتكز دعائمه على استغلال منابر الإعلام وإقحام رجال المال في مخططها الرامي إلى إركاع منطقة القبائل وإثبات وجودهم فيها.

 

عرفت منطقة القبائل في الآونة الأخيرة بروز جيل جديد من دعاة التيار السلفي والإخواني، الذي اتخذ من مبادئ دعوتهم مناهج بديلة عن غير تلك المعتمدة ممن سبقوهم الذين فشلوا في الولوج إلى أرجاء هذه المنطقة سياسيا باعتبار النكسات العديدة والمتكررة التي تكبدوها في مختلف المواعيد الانتخابية، التي عرفتها الجزائر  منذ الانفتاح السياسي. فبعيدا عن استغلال القرى النائية وتشييد مساجد أو مصليات منها ما بنيت بطريقة غير قانونية بقيت في منأى عن مجهر مصالح الأمن وجعلها قاعدة خلفية للتغلغل في أوساط السكان ونشر أفكارهم المتعصبة، فإن هذا الجيل الجديد ومحاولة منه الانتشار وتوسيع رقعة وجوده في هذه المنطقة التي جعل منها هدفه المباشر، وذلك اعتباطيا وإنما قناعة أن مصداقية التيار مرتبطة ارتباطا مباشرا بمدى وجوده فيها، فضل انتهاج أساليب بديلة باستهداف رجال المال والأعمال المحليين واستقطابهم إلى مخططهم الهادف إلى العثور على مصادر تمويلية لمخططهم المعتمد على استغلال فقر وغبن بعض الأفراد لجلبهم إلى صفوف السلفية التي تعودت وعبر حلقاتها المغلقة في المساجد على تقديم وعود بالتكفل ماديا بالعديد من الشباب البطال، مع إغراقهم بمناصب شغل وأمور أخرى ما هي في الحقيقة سوى أقوال زائفة تمهد الطريق أمام هؤلاء لاعتناق الفكر السلفي المتعصب، كما كان الشأن في بعض دوائر ولاية تيزي وزو لاسيما الواقعة بالناحية الشمالية والجنوبية التي تشهد تناميا رهيبا لأتباع التيار التي استغلت فراغ الحراك الجمعوي والتخلف التنموي في قرى هذه المناطق لبسط وجودها الذي لقي الرفض ولو بعد مرور الوقت من طرف الأهالي الذين تمسكوا بمرجعيتهم الدينية المعتدلة وعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة. في سياق آخر فإن اقتحام ميدان المال والأعمال الذي كان وراء ظهور فئة من أصحاب المال كمستثمرين ومقاولين حاملين لهذا الفكر، لا يعتبر السبيل الوحيد بالنسبة لهؤلاء الذين تبنوا طرقا أخرى ربما أغلبيتها ذات أبعاد خطيرة تهدف إلى الترويج لأعمالهم وأفكارهم عبر منابر  بديلة لتلك التي أثبتت فشلها تكرار المحاولة وتجسيدها عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية التي تنامت كالفطريات وبشكل لافت للانتباه تعمل تحت راية العمل الخيري والإنساني لبلوغ مسعاها دون الإعلان عن مصادرها المالية ومن يقف من ورائها من أحزاب سياسية أو أطراف معينة التي تعهدت ولوج المنطقة بطريقة أو أخرى. وتتمثل هذه المنابر في بروز مواقع إعلامية زيادة عن صفحات التواصل الاجتماعي، تحاول عبر مضمون كتاباتها ومواضيعها المتناولة، الصوت المباشر أو الناطق الرسمي باسم التيار وأتباعه وأفكار المروج لها عبر  المنابر الإعلامية التي أغلبيتها مواقع إلكترونية أنشأت في غموض دامس وأكثرها ناطق باللغة العربية وتنشط بطريقة غير فانوينه، ما يجعلها محل شكوك وشبهات حول أهدافها البعيدة عن تلك النبيلة التي يرجى تحقيقها من رسالة الإعلام النزيه. 

  مراد محامد

 

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