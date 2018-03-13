أمن ولاية الجزائر يوقف 149شخص مشتبه فيه بوهران

في إطار اللقاء الكروي من البطولة الوطنية للقسم المحترف الأول الذي جمع كل من فريقي مولودية الجزائر ومولودية وهران بملعب 5 جويلية مساء أمس، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 149 شخص مشتبه فيه، حيث تمثّلت قضاياهم في 116 قضية حيازة واستهلاك المخدرات، تسعة قضايا حيازة مؤثرات عقلية، تسعة قضايا حمل سلاح أبيض، ثلاثة قضايا متعلقة بالمشاجرة على الطريق العام بالأسلحة البيضاء، قضيتين متعلقتين بحيازة ألعاب نارية والدخول بها إلى منشاة رياضية، قضية واحدة متعلقة بحيازة واستهلاك المشروبات الكحولية، أربعة قضايا بيع غير شرعي لتذاكر الملعب، قضية واحدة متعلقة بإنشاء حظيرة غير شرعية وأربعة قضايا خاصة بسرقة هواتف نقالة.

م.إ.طوبالي