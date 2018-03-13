قوات الشرطة تسترجع بندقية صيد

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية بسكرة، خلال الأسبوع الجاري من استرجاع بندقية صيد، و توقيف مشتبه فيه عن قضية حيازة سلاح ناري بدون رخصة، حيث تعود مجريات هذه العملية لاستغلال معلومات مفادها حيازة شخص مشتبه فيه لبندقية صيد بطريقة غير قانونية، على إثر ذلك تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، الذي أسفر عن حجز بندقية صيد من نوع "saint etienne" مستغلة بدون رخصة و غير مسجلة لدى المصالح الإدارية المختصة، في سياق منفصل تمكنت قوات الشرطة بتلمسان من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 10 كيلوغرام، والتي كانت موجهة للترويج، حيثيات هذه العملية التي قامت بها عناصر الأمن الحضري الثالث لمغنية بتلمسان، جاءت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات العناصر، مفادها وجود شخص مشتبه فيه بصدد نقل كمية من الكيف المعالج مستغلا في ذلك مركبة، على إثرها تم تحديد نوع المركبة والطريق الذي يستعمله، حيث تم توقيفها، بعد تفتيشها عثر بداخلها على 10 كيلوغرام من الكيف المعالج، ليتم تحويلها والمشتبه فيه للمقر لفتح تحقيق في القضية، بهذا تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ماضية بكل حزم في ملاحقة مروجي المواد المخدرات وحماية المجتمع من خطر هذه الآفة التي تنخر الصحة العامة وتمس بسلامة المواطن.

م.إ.طوبالي