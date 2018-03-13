تزويد الطريق السيار شرق-غرب بنظام الدفع قبل نهاية السنة

أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان ،اليوم الثلاثاء ،عن تزويد الطريق السيار شرق-غرب بمختلف تجهيزات الاستغلال وعلى رأسها نظام الدفع قبل نهاية 2018

وأوضح زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني بأنه من المتوقع الانتهاء قبل نهاية 2004 من أشغال تركيب هذه التجهيزات التي تشمل نظام الدفع، نظام تسيير حركة المرور، نظام الرصد الجوي، نظام الاتصال الداخلي، نظام المراقبة بالفيديو، شبكة الألياف البصرية، شبكة الإرسال، شبكة الاتصال بالطوارئ، إذاعة الطريق السريع ولوحات تحمل رسائل متغيرة

وقال الوزير بأنه يجري حاليا إنجاز 48 محطة دفع على مستوى المحولات و7 محطات دفع على مستوى الطريق السيار، ويترافق ذلك مع إنجاز 42 محطة خدمات و35 فضاء راحة و 22 مركز صيانة واستغلال يغطي كل مركز منها شطرا من الطريق يمتد من 65 إلى 75 كم مما يسمح بالتدخل في حالة حصول طارئ خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير

ويمتد الطريق السيار شرق-غرب حاليا على طول 1.132 كم، غير أنه سيتدعم بنهاية الثلاثي الأول من 2019 بآخر شطر له على مستوى ولاية الطارف على مسافة 84 كم ، ليصل بذلك الطول الإجمالي للطريق السيار إلى 1.216 كم ،وفقا لما قاله الوزير