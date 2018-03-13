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في جولة إفريقية تدوم 4 أيام

وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية

  13 مارس 2018 - 21:04   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الحدث
وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية

يشرع وزير الداخلية الفرنسي  جيرار كولومب  في زيارة لإفريقيا يبدأها اليوم الأربعاء 14 مارس من الجزائر وتدوم إلى الأحد 18 مارس، حسب بيان للداخلية الفرنسية، حيث يشرف رفقة نظيره نور الدين بدوي على منتدى ولاة البلدين، كما يبحث عديد الملفات خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الجزائر وباريس إلى جانب ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنقل الأشخاص.

 

ومن المقرر أن يفتتح الوزير الفرنسي مع نظيره نور الدين بدوي منتدى ولاة البلدين، شهادة على التعاون المكثف الجزائري - الفرنسي في مجال الحوكمة يضيف البيان، كما سيلتقي جيرار كولومب إلى جانب بدوي، كلا من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ومن بين المواضيع المقرر طرحها في هذه اللقاءات  المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة السرية  يقول بيان وزارة الداخلية الفرنسية.

وبعد لقائه بالمسؤولين الجزائريين سيتوجه وزير الداخلية الفرنسي إلى النيجر، أين يشارك في اجتماع وزراء الداخلية والخارجية لتنسيق مكافحة الشبكات المتاجرة بالمهاجرين. ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء داخلية وخارجية التشاد ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا وكوت ديفوار وغينيا والسنيغال وليبيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى النيجر وفرنسا، ويدخل هذا اللقاء ضمن الاستمرار في العمل الدولي الذي تقوم به فرنسا لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية والتي بدأت بقمة الاليزيه في أوت 2017 ثم قمة الاتحاد الافريقي- الاتحاد الأوربي في نوفمبر من نفس السنة، في حين يظهر من خلال الملفات المطروحة في لقاء النيجر وزيارة الجزائر، مدى المسافة الفاصلة ببين وجهة النظر الجزائرية والشركاء الأوربيين، خاصة منهم الفرنسيين، ما يجعل الجزائر ترفض دوما المشاركة في التنسيق الذي يجمع الدول الإفريقية تحت الرعاية الفرنسية وتفضل التنسيق الثنائي مع فرنسا.

أسامة سبع

 

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