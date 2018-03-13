قالت إن تصريحات السفير فهمت خطأ

السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر

نفت السفارة الأمريكية بالجزائر أي وجود عسكري أمريكي على الأراضي الجزائرية، حيث أكد متحدثها الرسمي لاسيان كنوكس براون أن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلامية أمريكية وجزائرية جاءت إثر سوء فهم لتصريحاته.

قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية أن هناك سوء فهم للتصريحات المقدمة، ليس لدينا أي قوات عسكرية في الجزائر مبرزا أن للسفارة الأمريكية موظفين مسؤولين عن الأمن، وهي أمور تتعلق بسلامة موقع السفارة، أو مسؤولين آخرين يقومون بزيارات موسمية للسفارة الأمريكية في فترات محددة ، ويأتي هذا النفي بعد أن نشرت الصحيفتين الأمريكيتين واشنطن بوست ونيويورك تايمز في 7 من مارس الفارط خبرا مفاده، أن الجزائر صنفت ضمن الدول الخطيرة بالنسبة للقوات العسكرية الأمريكية، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقول فيها الصحافة الأمريكة أن الجزائر تحتضن قوات أمريكية على أراضيها رغم النفي الرسمي من الطرفين، أين نفى السفير الأمريكي بالجزائر جون ديروشر شخصيا هذا الأمر عندما صرح بشكل علني بأن الجزائر رفضت طلباً أمريكياً بإرسال عناصر المارينز لتأمين سفارتها بالعاصمة، تحسباً لأي تهديد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان إسرائيل. وجاء ذكر الصحيفة الأمريكية لهذه القضية في سياق قرار اتخذته مصالح وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ، يقضي برفع منحة الخطر التي يستفيد منها الجنود الأمريكيون العاملون في القارة السمراء، إلى 225 دولار شهريا، وهو الإجراء الذي مس، بحسب الصحيفة ذاتها الجنود الذين يؤدون مهامهم في كل من الجزائر، بوروندى، تشاد، الكونغو، جيبوتى، مصر، اريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، تونس وأوغندا، وجاء اعتماد قرار الرفع من منحة الخطر، في أعقاب الكمين الذي استهدف القوات الخاصة الأمريكية في الرابع من أكتوبر 2017 بدولة النيجر، والذي أدى، كما هو معلوم، إلى مقتل أربعة جنود من القوات الخاصة الأمريكية. وقد أدى هذا الحادث إلى توسيع دائرة الجنود المستفيدين من هذه المنحة إلى العاملين في دول أخرى، وهي مالي والنيجر وشمال الكاميرون.