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حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالصناعات الميكانيكية بلغ مليار دولار

الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019

  13 مارس 2018 - 21:21   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019

أكد العقيد قروة محمد الأمين، أن الجيش سيصل إلى الاكتفاء المحلي من الشاحنات والمحركات خلال سنة 2019، مؤكدا أن شركة AMS-MB رويبة ستصل إلى طاقة إنتاجية تقدر بـ 15 ألف شاحنة، في حين سيصل مصنع عين سمارة الخاص بصناعة المحركات الثقيلة إلى 25 ألف محرك سنويا.

 

من جهته؛ أكد المقدم حدوش بن يحيى، أن مختلف الصناعات العسكرية ستساهم في رفع نسبة المناولة للمصانع الجزائرية إلى أكثر من 30 بالمائة على غرار  الكوابل  و البطاريات  و المصابيح  لتستخدم في تركيب السيارات بالمصانع المحلية، وفي حديثه عن مصنع  مرسيدس  بتيارت أكد ذات المتحدث في كلمته خلال اليوم البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني أن المصنع ينتج سنويا ألفي مركبة من نوع  كلاس جي  و6000 سيارة نفعية من نوع  سبرينتر  من مختلف النسخ، قائلا خلال تطرقه للشراكة بين الجيش والشركات الدولية إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بمؤسسة الجيش يبلغ مليار دولار، وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أنتجت فيه الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة التابعة للجيش أكثر من 3000 شاحنة و100 حافلة بالشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل وإنتاج أكثر من 6000 سيارة نفعية و3800 عربة رباعية الدفع بالشركة الجزائرية لصناعة السيارات النفعية ورباعية الدفع بتيارت. وفي سياق متصل تعتزم قيادة الجيش رفع القدرة الإنتاجية للسيارات والشاحنات والحافلات الصناعية من نوع  مرسيدس- بنز ، إلى 24 ألفا و500 وحدة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17 ألف محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، حيث تعمل مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع، بالتنسيق مع الشريك التكنولوجي  ديملر  على إعداد قاعدة حديثة لإنتاج 15 ألف شاحنة و1500 حافلة للنقل الحضري والنقل بين المدن من نوع مرسيدس بنز، وكذا 6000 سيارة نفعية مختلفة، إلى جانب إنتاج 25 ألف محرك منها 17000 محرك موجه لشركة إنتاج الوزن الثقيل بالرويبة، سنويا، ما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية في غضون 2019، كما تسعى المؤسسة إلى توفير نحو 25 ألف منصب للمتخرجين الجدد الذين يتحصلون على عقد عمل مباشر في الولاية التي يقطنون بها. 

أسامة س.

 

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