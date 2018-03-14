الحماية المدنية تعثر على جثة القاصر المفقود بشاطئ الرمال بزرالدة

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة ،اليوم في حدود الساعة 9 و 22 دقيقة من العثور على جثة قاصر الذي اختفى منذ 11 مارس الجاري على مستوى شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة غرب العاصمة ،حسبما أفاد به الملازم أول خالد بن خلف الله، المكلف بالإعلام على مستوى ذات المديرية الذي أوضح بأنه تم العثور على جثة القاصر على مستوى شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة عالقة بين الصخور وذلك بعد عمليات بحث متواصلة مكثفة من طرف عناصر الحماية المدنية وأشار أن العملية التي تواصلت أملا في العثور على الشاب الذي يقطن بحي سيدي عبد الله حيا ،لكن تلاشت تلك الأمال بعد مرور أيام من فقدانه في عرض البحر وهو يمارس السباحة على شاطئ الرمال الذهبية بزرالدة مع أصدقائه حيث كانت مصالح الحماية المدنية قد سخرت خلال عملية البحث عن الشاب المفقود سيارة إسعاف و زورق نصف مطاطي و3 غطاسين وذلك بالتنسيق مع حراس السواحل.

منيرة ابتسام طوبالي