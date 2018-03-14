الأمن الوطني ينظم يوم دراسي بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم على مستوى مقر مديرية الأمن العمومي يوما دراسيا للوقاية من حوادث المرور، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "14 مارس: يوم للتقييم والتقويم"، بحضور ممثلين من وزارة الأشغال العمومية و النقل، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المديرية العامة للحماية المدنية، أساتذة جامعيين، ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الكشافة الإسلامية الجزائرية.

في مستهل اللقاء ألقى مدير الأمن العمومي كلمة أكد خلالها عن الاهتمام الكبير الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعتبر أن إحياء هذه المناسبة تقليد سنوي حميد دأبت عليه مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني اعترافا بمكانة هذه الفئة في المجتمع، مشيرا إلى أن المناسبة سانحة للتطرق إلى مجال العنف المروري ومخلفاته.

كما تناول المتدخل المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي لظاهرة العنف المروري، من خلال السهر الدائم والتواجد المستمر لأفراد الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني وصدهم للمخالفين لقواعد السير والمخالفين لقانون المرور، مذكرا بالعناية المستمرة للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بمجال تكوين أفراد الشرطة ودعمهم بالمعدات التكنولوجية المتطورة لأداء مهام حفظ الأمن والتصدي للعنف المروري.

من جهته، قدم ممثل مديرية الصحة النشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني عرضا مستفيضا حول الإجراءات العملية والإحصائيات المتعلقة بمجال اعتناء مصالح الأمن الوطني وبتوجيهات من السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني، المتعلقة بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من شرطيين عاملين، متقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى المواطنين، في إطار تعزيز مبادئ الشرطة الجوارية.

وفي ذات السياق، ألقى المشاركون، ممثلي وزارة الأشغال العمومية والنقل، المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الحماية المدنية والأساتذة الجامعيين، محاضرات وتدخلات حول مخلفات حوادث المرور والنتائج الوخيمة التي تنجر عنها، صحيا، ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى تقديم عروض حول أساليب وسبل التصدي لظاهرة العنف المروري وسط المجتمع، من الناحية الردعية، والتوعوية والتحسيسية وكذا التكوين والتاهيل وذلك بنشر وترسيخ قواعد السلامة المرورية وتعزيز الثقة بالنفس وزيادة الوعي لدى مستعملي الطريق، من سائقين وراجلين.

وتطرق المحاضرون بالمناسبة إلى جملة القواعد والإجراءات التي تساهم في رفع الوعي وتجنب الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، مع ابراز دور مختلف فئات وشرائح المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة لنشر السلامة المرورية إلى جانب أهمية اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتأمين المركبات، والتأكد من سلامتها أثناء القيادة، وإتباع إرشادات وتوجيهات رجال الشرطة المكلفين بالمرور حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

وخلال تدخلاتهم، نوه المشاركون بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للامن الوطني في سبيل الحد من حوادث المرور، من خلال العمل التوعوي والتحسيسي المتواصل والمستمر اتجاه مختلف فئات المجتمع وخاصة منهم فئة المتمدرسين، بالإضافة إلى إشادتهم بالاهتمام الكبير والعناية التي توليها قيادة الأمن الوطني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

منيرة ابتسام طوبالي