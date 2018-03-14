أشرفت شخصيا على تعذيب سجناء

المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية

في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تقود إمرأة الجهاز الاستخباراتي الأقوى في العالم، حيث فضل الرئيس، دونالد ترامب، تعيين جينا هاسبيل مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية وهي المعروفة عند الكثير باسم المرأة المرعبة .

ستحل هاسبيل محل مايك بومبيو، المدير السابق لـ CIA الذي شغل منصب نائبه في الوكالة وتم تعيينه وزيرا جديدا للخارجية بدل ريكس تيلرسون، الذي أقاله ترامب بعد تعرضه لوعكة صحية بكينيا خلال حولة قادته إلى القارة السمراء.

قالت هاسبيل، في أول تعليق رسمي على تعيينها: بعد 30 عاما من العمل كضابط في CIA كنت أتشرف بشغل منصب نائب مدير الوكالة تحت قيادة مايك بومبيو. إنني أشكر الرئيس ترامب على إمكانية أن أصبح المدير التالي لـ CIA وأقدر ثقته بي .

وبدأت جينا هاسبيل -وهي من مواليد عام 1956- مسيرتها الاحترافية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام 1985، وقضت الجزء الأكبر من هذا الوقت بأداء عملها خارج الولايات المتحدة في إطار الهيئة الوطنية السرية، المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتدبير العمليات السرية الخاصة.

وشغلت مناصب نائب مدير الهيئة الوطنية السرية، نائب مدير الهيئة الوطنية السرية للاستخبارات الخارجية والعمليات الخاصة، ورئيس أجهزة مدير الهيئة، ولم تكشف وكالة الاستخبارات المركزية عن تفاصيل عمل هاسبيل، التي أطلقت عليها بعد وسائل الإعلام الأمريكية لقب المرأة المرعبة .

سمعة هاسيبل وسجلُّها لم يبدأ الحديث عنهما، إذ تقول تقارير صحفية أمريكية إنها أشرفت على برامج الخدمة السرية الوطنية لاستخبارات الدول الأجنبية والعمل السري، كما أدارت برنامج عين القطة ، وهو سجن سري في تايلاند، وأشرفت على التعذيب بالإيهام بالغرق لكل من القياديَّين في القاعدة عبد الرحيم النشيري وأبو زبيدة عام 2002.

ويُوصف أبو زبيدة أو زين العابدين محمد حسين ، السعودي من أصول فلسطينية، الذي أشرفت هاسبيل على تعذيبه، بأنه الرجل الثالث في تنظيم القاعدة وقت اعتقاله عام 2002 على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001، وتقول واشنطن بوست إنه تعرّض لمحاكاة الإغراق 83 مرة في أوت 2003، ما أفقده إحدى عينيه، قبل أن يُنقل من أحد السجون السرية إلى غوانتانامو عام 2006. أما السعودي الآخر، عبد الرحيم النشيري، فهو متَّهم بالتورط في تفجير المقاتلة يو إس إس كول قبالة سواحل عدن عام 2000، واتُّهم بأنه ترأَّس عمليات لتنظيم القاعدة في الخليج العربي، قبل اعتقاله في نوفمبر 2002 من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية، والمعتقل حالياً في غوانتنامو. ويعد الإيهام بالغرق من أكثر الوسائل قساوةً التي تمارَس داخل المعتقلات الأمنية الأمريكية السرية والتي تقام خارج الولايات المتحدة؛ حتى لا تكون تحت السلطة القضائية الأمريكية التي تجرّم التعذيب، ويعني هذا الأسلوب صبّ الماء على وجه الشخص؛ لجعله يشعر بالغرق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أمر بإيقاف التعذيب في المعتقلات السرية، لكن ترامب -وعقب تولّيه السلطة العام الماضي- أمر بإعادة العمل بـ الإيهام بالغرق ، وقال في يناير 2017: إنها طريقة فعالة في التحقيق . وذكرت الصحيفة في عام 2017، أنها (هاسبيل) تورَّطت عام 2015 في تدمير أشرطة فيديو حول تقنيات استجواب مفرط مع العديد من المعتقلين بسجن سري كانت تديره في تايلاند، وأراد محامو معتقلين -وهم أعضاء مفترَضون في القاعدة ، كأبو زبيدة والنشيري- الحصول على هذه الأشرطة لتقديمها إلى المحكمة العليا؛ لإثبات تعرضهم للتعذيب.

مذكرة أوروبية لتوقيف هاسبيل

بعد ذلك تولت هاسبيل منصب كبير الموظفين في أجهزة مدير مركز مكافحة الإرهاب التابع لـ CIA والمعني بتنفيذ برنامج الاعتقالات السرية، ومن العام 2003 وحتى العام 2005 ترأست جهاز الهيئة السرية لـ CIA .

وشغلت هاسبيل منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، في 7 فيفري 2017، وشمل مسؤولياتها جمع وتحليل المعلومات والتعامل مع الاستخبارات الأجنبية، وحصلت على مدار مسيرتها الاحترافية في الاستخبارات على عدد من الجوائز من بينها جائزة جورج بوش للعمل على مكافحة الإرهاب، ووسام الجدارة، وكذلك جائزة شرف من الرئيس، التي تعتبر الأبرز في الخدمة المدنية الفدرالية.

في 7 جوان 2017 طلب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان من النيابة الألمانية إصدار أمر باعتقال جينا هاسبيل في إطار قضية تعذيب مشتبه بهم في الإرهاب، وكشفت وسائل إعلام أن السبب عائد إلى قصة العنصر في القاعدة المعروف باسم أبو زبيدة، الذي اتهمته الاستخبارات الأمريكية بتجنيد العملاء الجدد في التنظيم وتعرض لعمليات تعذيب 83 مرة على الأقل في سجن تابع لـ CIA بتايلاند.

وفي تعليقه على تعيين هاسبيل لهذا المنصب، قال العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، إنها كانت الحلقة المحورية في برنامج التعذيب وغطائه غير الشرعي ، وأضاف سنودن: اسمها كان في أمر صنف سري جدا وطالب بإتلاف التسجيلات المتعلقة بها لكي لا يراها الكونغرس. شيء لا يصدق! .

وأعاد سنودن بالتالي إلى الأذهان تقارير إعلامية ذكرت أن هاسبيل تورطت عام 2015 في تدمير أشرطة فيديو حول تقنيات استجواب مفرط مع العديد من المعتقلين في تايلاند.