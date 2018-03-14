شريط الاخبار
عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية الإدارة تضغط على طلبة المدارس العليا وتهددهم بالطرد محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو وزارة الصحة تحذر من تفشي البوحمرون بالتجمعات السكنية الكبرى قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل مركب الوهرانية يشرع في إنتاج 30 ألف طن من السكر سحب حصة الحليب من الملبنات المتقاعسة سوناطراك تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود آفاق 2021 توزيع 102 سكن عدل و أل بي يا على مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية بن غبريت تجتمع مع النقابات لتحديد مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مسبوق قضائيا يقتحم فيلا بحيدرة ويحاول قتل مالكتها العجوز رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية ميركل العهدة الرابعة بالأغلبية «عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية» اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران اتفاقيات تعاون بين الشركات الغذائية ومجمع النقل البحري»ناشكو» «سيال» تستحدث فرع الأوحال لتثمين بقاياها في الزراعة والصناعة تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017 وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية

أشرفت شخصيا على تعذيب سجناء

المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية

  14 مارس 2018 - 21:20   قرئ 207 مرة   0 تعليق   الحدث
المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية

في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تقود إمرأة الجهاز الاستخباراتي الأقوى في العالم، حيث فضل الرئيس، دونالد ترامب، تعيين جينا هاسبيل مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية وهي المعروفة عند الكثير باسم  المرأة المرعبة .

 

ستحل هاسبيل محل مايك بومبيو، المدير السابق لـ  CIA  الذي شغل منصب نائبه في الوكالة وتم تعيينه وزيرا جديدا للخارجية بدل ريكس تيلرسون، الذي أقاله ترامب بعد تعرضه لوعكة صحية بكينيا خلال حولة قادته إلى القارة السمراء.

قالت هاسبيل، في أول تعليق رسمي على تعيينها:  بعد 30 عاما من العمل كضابط في CIA كنت أتشرف بشغل منصب نائب مدير الوكالة تحت قيادة مايك بومبيو. إنني أشكر الرئيس ترامب على إمكانية أن أصبح المدير التالي لـ  CIA   وأقدر ثقته بي .

وبدأت جينا هاسبيل -وهي من مواليد عام 1956- مسيرتها الاحترافية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عام 1985، وقضت الجزء الأكبر من هذا الوقت بأداء عملها خارج الولايات المتحدة في إطار الهيئة الوطنية السرية، المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتدبير العمليات السرية الخاصة.

وشغلت مناصب نائب مدير الهيئة الوطنية السرية، نائب مدير الهيئة الوطنية السرية للاستخبارات الخارجية والعمليات الخاصة، ورئيس أجهزة مدير الهيئة، ولم تكشف وكالة الاستخبارات المركزية عن تفاصيل عمل هاسبيل، التي أطلقت عليها بعد وسائل الإعلام الأمريكية لقب  المرأة المرعبة .

سمعة  هاسيبل  وسجلُّها لم يبدأ الحديث عنهما، إذ تقول تقارير صحفية أمريكية إنها أشرفت على برامج الخدمة السرية الوطنية لاستخبارات الدول الأجنبية والعمل السري، كما أدارت برنامج  عين القطة ، وهو سجن سري في تايلاند، وأشرفت على التعذيب بالإيهام بالغرق لكل من القياديَّين في  القاعدة  عبد الرحيم النشيري وأبو زبيدة عام 2002.

ويُوصف أبو زبيدة أو  زين العابدين محمد حسين ، السعودي من أصول فلسطينية، الذي أشرفت هاسبيل على تعذيبه، بأنه الرجل الثالث في تنظيم  القاعدة  وقت اعتقاله عام 2002 على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001، وتقول  واشنطن بوست  إنه تعرّض لمحاكاة الإغراق 83 مرة في أوت 2003، ما أفقده إحدى عينيه، قبل أن يُنقل من أحد السجون السرية إلى غوانتانامو عام 2006. أما السعودي الآخر، عبد الرحيم النشيري، فهو متَّهم بالتورط في تفجير المقاتلة  يو إس إس كول  قبالة سواحل عدن عام 2000، واتُّهم بأنه ترأَّس عمليات لتنظيم القاعدة في الخليج العربي، قبل اعتقاله في نوفمبر 2002 من قِبل وكالة الاستخبارات المركزية، والمعتقل حالياً في غوانتنامو. ويعد  الإيهام بالغرق  من أكثر الوسائل قساوةً التي تمارَس داخل المعتقلات الأمنية الأمريكية السرية والتي تقام خارج الولايات المتحدة؛ حتى لا تكون تحت السلطة القضائية الأمريكية التي تجرّم التعذيب، ويعني هذا الأسلوب صبّ الماء على وجه الشخص؛ لجعله يشعر بالغرق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أمر بإيقاف التعذيب في المعتقلات السرية، لكن ترامب -وعقب تولّيه السلطة العام الماضي- أمر بإعادة العمل بـ الإيهام بالغرق ، وقال في يناير 2017: إنها  طريقة فعالة في التحقيق . وذكرت الصحيفة في عام 2017، أنها (هاسبيل) تورَّطت عام 2015 في تدمير أشرطة فيديو حول تقنيات  استجواب مفرط  مع العديد من المعتقلين بسجن سري كانت تديره في تايلاند، وأراد محامو معتقلين -وهم أعضاء مفترَضون في  القاعدة ، كأبو زبيدة والنشيري- الحصول على هذه الأشرطة لتقديمها إلى المحكمة العليا؛ لإثبات تعرضهم للتعذيب.

مذكرة أوروبية لتوقيف هاسبيل

بعد ذلك تولت هاسبيل منصب كبير الموظفين في أجهزة مدير مركز مكافحة الإرهاب التابع لـ CIA  والمعني  بتنفيذ برنامج الاعتقالات السرية، ومن العام 2003 وحتى العام 2005 ترأست جهاز الهيئة السرية لـ CIA .

وشغلت هاسبيل منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، في 7 فيفري 2017، وشمل مسؤولياتها جمع وتحليل المعلومات والتعامل مع الاستخبارات الأجنبية، وحصلت على مدار مسيرتها الاحترافية في الاستخبارات على عدد من الجوائز من بينها جائزة جورج بوش للعمل على مكافحة الإرهاب، ووسام الجدارة، وكذلك جائزة شرف من الرئيس، التي تعتبر الأبرز في الخدمة المدنية الفدرالية.

في 7 جوان 2017 طلب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان من النيابة الألمانية إصدار أمر باعتقال جينا هاسبيل في إطار قضية تعذيب مشتبه بهم في الإرهاب، وكشفت وسائل إعلام أن السبب عائد إلى قصة العنصر في  القاعدة  المعروف باسم أبو زبيدة، الذي اتهمته الاستخبارات الأمريكية بتجنيد العملاء الجدد في التنظيم وتعرض لعمليات تعذيب 83 مرة على الأقل في سجن تابع لـ  CIA  بتايلاند. 

وفي تعليقه على تعيين هاسبيل لهذا المنصب، قال العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، إنها  كانت الحلقة المحورية في برنامج التعذيب وغطائه غير الشرعي ، وأضاف سنودن:  اسمها كان في أمر صنف  سري جدا  وطالب بإتلاف التسجيلات المتعلقة بها لكي لا يراها الكونغرس. شيء لا يصدق! .

وأعاد سنودن بالتالي إلى الأذهان تقارير إعلامية ذكرت أن هاسبيل تورطت عام 2015 في تدمير أشرطة فيديو حول تقنيات  استجواب مفرط  مع العديد من المعتقلين في تايلاند.

ز.أيت سعيد

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات