احتجاجا على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو

بن حبيلس لـ المحور : الهلال الأحمر يجنّد 20 ألف متطوع للتكفل باللاجئين

اعتدى مجموعة من الشباب المالي، على مبنى سفارة الجزائر بباماكو، تعبيرا عن رفضهم لإعادة المهاجرين الماليين إلى بلادهم من قبل السلطات الجزائرية، وفقا لاتّفاق مبرم بين البلدين.

نهجم متظاهرون ماليون، أمس، على السفارة الجزائرية بباماكو، احتجاجًا على ترحيل مئات المهاجرين الأفارقة من الجزائر، في تطورات خطيرة وغير مسبوقة. واعتقلت قوات الأمن المالي عشرات المحتجين بتهمة تخريب مبنى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية، ومحاولة الاعتداء على موظفيها، وسط حالة استنفار قصوى أنقذت حياة الدبلوماسيين. وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بعمليات الترحيل الجماعي التي تطال مهاجرين أفارقة، مُطالبين الحكومة الجزائرية، بمنحهم إقامة دائمة في الجزائر. ولم تعلّق وزارة الشؤون الخارجية، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، على حادثة الاعتداء على سفارتها بباماكو، في الوقت الذي تدخّل دبلوماسيون جزائريون من أجل إحصاء الخسائر التي لحقت بالسفارة، التي ظلّت تعيش حالة استنفار قصوى وتمّ قطع حركة المرور عبر الطريق المحاذي لها، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية مالية، أمس. ونقلت ذات المصادر، أنّ عشرات الشباب قاموا بالاعتداء على السّفارة محمّلين بالعجلات المطاطية التي قاموا بإحراقها تعبيرا عن رفضهم قرار السلطات الجزائرية بالاتفاق مع سلطات باماكو ترحيل المهاجرين الماليين غير الشرعيين، كما قاموا برشق مبنى السفارة بالحجارة. ولم تتمكّن مصالح الأمن المكلّفة بحراسة مقرّ السفارة من تطويق المكان، وقامت بالاستنجاد بقوات أمنية إضافية. وأوقفت مصالح الأمن العشرات من المحتجّين. ورفض الدبلوماسيون الجزائريون، الذين تنقّلوا إلى عين المكان لإحصاء الخسائر، الادلاء بأيّ تصريحات للصحفيين، بخصوص الحادثة. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح لـ المحور اليومي ، إنّ ترحيل المهاجرين القادمين من بعض الدول الافريقية التي تعيش وضعا غير مريح، جاءت وفقا لاتفاق مبرم بين السلطات الرسمية للجزائر وتلك الدّول، ويتعلّق الأمر بمالي والنيجر. وأكّدت بن حبيلس، أنّ نقلهم يتمّ في ظروف إنسانية محترمة، حيث يجنّد الهلال الأحمر 20 ألف متطوع عبر الوطن للتكفل باللاجئين، ويتم تقديم لهم الرعايا الصحية في مراكز الايواء في كل من تمنراست وحتى في أماكن تجمعاتهم المتواجدين فيها، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييدهم ومنعهم من الخروج أو التنقل وإنما يتم متابعتهم صحيا والتكفل بهم صحيا وتقدم لهم المساعدات في كل مكان يتواجدون فيه، مضيفة أن 37 بالمائة من الخدمات الصحية موجهة إلى الاطفال من اللاجئين من عمليات تلقيح وغيرها.

وأكدت بن حبيلس، أن الجزائر لن تتخلى أبدا عن مساعدة الرعايا الافريقيين الذين لجؤوا إليها نتيجة الأوضاع المأساوية والظروف الاجتماعية الصعبة التي تواجهها بلدانهم ذلك أن الجزائر متمسكة بقيمها الانسانية والتضامنية النابعة من مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وأصالتها العريقة القائمة على مبادئ التضامن ، على حد قولها.