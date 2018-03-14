إجراءات إصلاحية تمسّ التوظيف والإسكان و الصحة

الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم

تشرع الحكومة السنة الجارية في إحصاء مداخيل الأسر الجزائرية، من أجل مباشرة سياسة تصويب الدّعم الاجتماعي التي أعلنت عنها في برنامج عملها، الذي قدّمه الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، أمام البرلمان شهر سبتمبر الماضي. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يعلن مباشرة الحكومة عملية إحصاء وطني شامل لمداخل العائلات، بهدف ترشد النفقات المندرجة ضمن ساسة الدعم، وهذا لتوجه إعانات الدولة لمن يستحقها فقط، فيما أعلنت عن إجراءات أخرى تمس التوظيف والإسكان.

وأوضح المرسوم التنفذي أنه ستم الشروع بداية من 2019، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغر المباشرة من الدولة لفائدة العائلات، فما أمر الوزير الأول عبر ذات المرسوم، بترشد ساسة التوظف في القطاع العام وتنفذ الـتشريع في مجال التقاعد، كما أمر المرسوم أيضا بتكف البرامج المستقبلة للتجهزات العمومة مع التطور الذي تحقق في القطاع، مع الانطلاق في إصلاح المساهـمة العمومة لساسة الإسكان من خلال التخفف من وترة التمركز الحضرِي للسكان ومشاركة أكبر في الترقة العقارية الخاصة.

لا إنفاق عمومي يفوق الـ 10 ملايير دينار دون موافقة الصندوق الوطني للتجهيز

وتضمّن المرسوم التنفيذي، أيضا، توصيات للترشيد المتزايد للحكومة خلال السنوات القادمة لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، وتنفيذ البرامج المستقبلية للتجهيزات العمومية مع التطوّر الذي تحقّق في كلّ قطاع، مع ترشيد اقتصادي أكبر مع القدرات المالية للدولة. وستشرع الحكومة السنة الجارية في إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الإسكان، لاسيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكّان من جهة ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى، والشروع في تنفيذ المدوّنة الجديدة للمخطط المحاسبي للدّولة، وألزم المرسوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المصادقة على أي إنفاق عمومي للاستثمار يتجاوز مبلغ الـ10 ملايير دينار. لاستعادة توازنات ميزان المدفوعات، قررت الحكومة ترشيد الواردات من السلع والخدمات من خلال تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطّلب العمومي، مع بداية 2018، بغرض إيلاء الأولوية للإنتاج المحلّي للسلع والخدمات طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية، ورفع العرض الداخلي للسلع والخدمات من أجل ضمان قابلية ميزان المدفوعات للبقاء على المدى المتوسط وتفادي تآكل الاحتياطات الرسمية للصّرف، وتعرف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة العالية من حيث الواردات والحدّ منها، ضبط التجارة الخارجية بهدف التقليل من الواردات من خلال تنفيذ التدابير الجديدة التي أقرّتها الحكومة ومكافحة تضخيم الفواتير من الواردات مع الإدارات الجبائية والجمركية في بلد المنشأ. تحدّث المرسوم عن ترقية الصادرات خارج المحروقات، عن طريق إصلاحات الهيكلية المالية، والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية عن طريق تطوير الاقتصاد الرقمي من أجل عصرنة الحكامة في كلّ الميادين وتعزيز اللامركزية وإصلاح سوق العمل.

قانون الصحة يتكفّل بعصرنة السياسة الصحية وتنفيذ النظام التعاقدي بين المستشفيات

كما أعلنت الحكومة عن ترشيد الإنفاق العمومي في ميدان الحماية الاجتماعية والسياسة الصحية، موضّحة أنّ إصدار قانون جديد للصحّة يتكفّل بعصرنة السياسة الصحّية وتنفيذ النظام التعاقدي بين المستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي لترشيد النفقات وتقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد بالكيفية التي تضمن بقاءها واستمراريتها وتطوير منتجات التأمين على المرض من أجل توسيع مجال التغطية المالية فيما يخص الأسر، إصلاح صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي بعد التدقيق في حساباتها. والتزمت الحكومة بعصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق هدف الأمن الغذائي وترقية الصادرات الفلاحية عن طريق تنمية المساحات المسقية، تطهير العقار الفلاحي، تطوير التكوين في الميدان الفلاحي وتعزيز التأطير البشري للقطاع.

استحداث لجنة استشارية وطنية لمتابعة ملف تحسين مناخ الأعمال

في ملفّ تحسين مناخ الأعمال وجاذبية وجهة الجزائر فيما يخص الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة استشارية وطنية تكلّف بهذا الملف، يشارك فيها ممثلو المتعاملين الاقتصاديين لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وكذا ممثلي الإدارات المعنية، والتكييف التدريجي للتشريع والتنظيم الاقتصاديين على ضوء التوصيات التي تقدّمها اللجنة الاستشارية الوطنية المكلّفة بتحسين مناخ الأعمال وتقليص الآجال وتبسيط الإجراءات من أجل إنشاء المؤسسات وخصوصا في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية.